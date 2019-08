Čakajú ho posledné dve sezóny? Legendárny Ovečkin nečakane pripustil koniec kariéry

Ruský legendárny hokejový útočník Alexander Ovečkin (33) prekvapil celú hokejovú verejnosť svojim vyjadrením.

Ovečkin ako kapitán tímu Washingtonom Capitals získal v sezóne 2017/2018 Stanley Cup. Hviezdny Rus je už roky najväčšou oporou svojho mužstva a svojimi výkonmi udivuje všetkých fanúšikov.

Ovečkinovi chýbajú do naplnenia kontraktu s Capitals ešte dve sezóny, potom bude musieť rozhodovať o svojej budúcnosti. Podľa vlastných slov zatiaľ nevie, či vôbec bude pokračovať v kariére. ,,Uvidíme, či potom budem pokračovať. Všetko sa to bude odvíjať od zdravotného stavu," povedal útočník pre TASS.

Pre celú NHL by bol Ovečkinov predčasný koniec veľkou stratou, veď až v ôsmych sezónach dokázal streliť 50 gólov, čím vytvoril absolútny rekord NHL. ,,Nechcem byť na konci kariéry zničený. Radšej by som sa ešte hral a behal so svojimi deťmi," vysvetlil svoje slová o konci kariéry Ovečkin.