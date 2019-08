Gizka Oňová si vzala na paškál mladú generáciu: Kritika od najznámejšej televíznej svokry

Slovenské rodiny ju prosia o rady, ako zvládať spolužitie či výchovu detí. Aby na to mala, zaujíma sa o život dnešnej mládeže a funguje na sociálnych sieťach. A jej rovesníčky len nechápavo krútia hlavou.

V rozhovore pre Nový Čas Nedeľa o sebe Gizka prezradila, ako vychádza s mladou generáciou, prečo chcela po roku vzdať nakrúcanie Svokry a čo si myslí o boji za práva homosexuálnych párov.

Ako trávite horúce letné dni?

Prežívam veľmi zaujímavé leto. Pred pár mesiacmi som sa rozhodla, že chcem viac rozumieť mladej generácii. Chcela by som vedieť, čo ich baví, čo ich teší a z čoho majú smútok. A to preto, že mám päť vnúčat od 15 do 23 rokov. Toto je práve tá veková kategória, ktorá sa, podľa môjho názoru, dnes dosť zmieta. Mladí sa hľadajú, a myslím si, že sa hľadajú príliš dlho. Majú dosť veľké očakávania, na druhej strane, nemajú toho veľa čo ponúknuť. A toto všetko vidím, vnímam to nielen na vlastnej rodine, ale aj v okolí. Lebo chodím s otvorenými očami, odkedy ich mám zoperované, vidím všetko! Aj to, čo by som nemala! (smiech)

Takže to mám chápať tak, že aj vďaka vnúčatám ste stále mladá?

Povedala som si, že nechcem, aby ma vnúčatá zo svojho života vylúčili. Tým pádom sa nemôžem hrať na skúsenú starú babu, ktorá všetko videla a všetko vie. Pretože to neplatí. Pracujem na sebe, veľkým tempom sa oboznamujem s novou technológiou. To, čo napríklad moje rovesníčky nerobia. To už je zázrak, keď niektorá moja rovesníčka povie, že už vie poslať esemesku. Mne to už dnes nestačí. Vymenila som tlači­dlový mobil za smartfón a reagujem na celý svet. Používam mail, whatsapp, skype, som na instagrame...

Oceňujú to vnúčence?

Veľmi, lebo dokážem okamžite reagovať. Ale vedia, že babka nechce na tomto „computeri“ tráviť veľa času. Používam mobilné aplikácie len na to najnutnejšie, lebo si nedám vziať „my time“, ako vravia mladí, teda čas pre seba. Niečo si prečítam, vylúštim si sudoku a to chce čas. Stane sa, že mám aj niekoľko hodín vypnutý mobil, lebo nechcem byť rušená. Vnúčatá už majú svoj život, som prítomná v ich živote, hoci nie natoľko ako v detstve. Mám z nich obrovskú radosť.