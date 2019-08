Hospodárová svojho psíka rozmaznala: Dovolí mu všetko, čo ten predošlý nemohol

Máte doma psíka? Patríte medzi tých, ktorí svojho domáceho miláčika rozmaznávajú, alebo vás poslúcha na slovo?

Aj v slovenskom šoubiznise máme mnoho psičkárov. Zisťovali sme, čo svojim havkáčom dovolia a čo majú zakázané.

Jana Hospodárová (43) a sučka Nany: Som benevoletná

Moderátorka je známou milovníčkou zvierat. „Nany je oriešok z útulku Záchranný koráb, má dva a pol roka a je pomerne rozmaznaná. Je to samozrejme moja chyba spôsobená sčasti jej tvrdohlavou povahou a čiastočne mojou ústupčivosťou a slabosťou pre zvieratá,“ priznáva blondínka, ktorá už pred Nany jedného psíka mala.

„Kým pri prvom psíkovi Šteffinke som bola dosť prísna, nikdy napríklad nemohla spať so mnou v posteli alebo ma nesmela oblizovať, Nany to dovolím. A paradoxne práve preto, že to Šteffinka nikdy robiť nemohla. Keď náhle umrela na zlyhanie obličiek, bolo mi ľúto, že som jej nedala viac. A tak to za Šteffi vynahrádzam všetko malej Nany a rozmaznávam ju. Nuž, krotiteľka psovitých šeliem zo mňa nebude,“ smeje sa.