Herec Majo Labuda si po 15 rokoch príde opäť na svoje: Opráši rolu zákeráka, v ktorej sa vyžíva

Vstúpi do tej istej rieky! Na divadelné dosky sa vracia rodinný muzikál Peter Pan, v ktorom si herec Marián Labuda ml. zahrá jednu z hlavných postáv. Ako sám prezradil, na túto úlohu sa nesmierne teší, nakoľko opráši rolu zákerného kapitána Hooka spred pätnástich rokov a ako mnoho jeho hereckých kolegov, aj on sám sa v negatívnych postavách doslova vyžíva. Prezradil dokonca aj to, či niekedy takýmto spôsobom strašil aj svoje deti. Jeho odpoveď vás pobaví!