Trnava bola k postupu veľmi blízko: Nakoniec o všetkom rozhodol jediný gól

Futbalisti FC Spartak Trnava nepostúpili do 3. predkola Európskej ligy UEFA 2019/2020.

Po minulotýždňovej prehre 0:2 na pôde Lokomotivu Plovdiv síce zverenci Ricarda Cheua vo štvrtkovej odvete na Štadióne Antona Malatinského zvíťazili 3:1Plovdiv sa v boji o postup do play off stretne s Racingom Štrasburg.

Odveta 2. predkola EL 2019/2020:

FC Spartak Trnava - Lokomotiv Plovdiv 3:1 (1:0)

Góly: 16. Dangubič, 53. Mitrea (z 11 m), 71. Tavares - 74. Ožbolt. ŽK: Halilovič, Lovat, Tavares, Mitrea - Eze, Malembana, Tomaševič, Petrovič, G. Iliev, ČK: 35. Záhumenský (Trnava). Rozhodovali: Lambrechts - De Rocker, Hillaert (všetci Belg.), 6702 divákov

Trnava: Rusov - Mesík, Mitrea, Záhumenský - Diogo, Dangubič (82. Jakúbek), Halilovič (82. Kelemen), Tešija, Lovat - Sobczyk (72. Van Kessel), Tavares

Plovdiv: Lukov - Tomaševič, Malembana, Eze - Karagaren, Vitanov (57. Umarbajev), Petrovič, Cvetanov - D. Iliev - Ožbolt (89. Gustavo), Aralica (72. G. Iliev)

/prvý zápas 0:2, do 3. predkola prestúpil Lokomotiv Plovdiv/

Spartak nastúpil na svoj 108. zápas v európskych súťažiach s troma zmenami v porovnaní s duelom v Plovdive. V základe sa už objavil kapitán Mitrea, ktorému vypršal dištanc za červenú kartu z odvety 1. predkola proti Radniku Bijeljina a okrem neho dostali dôveru trénera Cheua aj Diogo so Sobczykom. Už v 2. minúte musel Rusov zasiahnuť po nepríjemnom priamom kope, loptu pred nabiehajúcim hráčom hostí v poslednej chvíli skrotil. Na opačnej strane ihriska "spartakovcom" nevyšiel pokus o prekvapujúci signál, keď Tavares v šestnástke nedočiahol na loptu. Trnavčania sa snažili dostať kombináciami za súperovu defenzívu, ktorá spočiatku stála na pevných nohách. V 16. minúte však kapitulovala, na mäkký center Lovata sa zavesil do vzduchu Dangubič a presnou hlavičkou rozburácal tribúny - 1:0. Strelený gól dal domácim krídla, pokračovali v aktívnej a priamočiarej hre. V 24. minúte opäť kvalitne nacentroval Lovat na Dangubiča, no v tomto prípade stredopoliar Spartaka hlavičkoval iba do stredu bránky, kde bol pripravený Lukov. Škrt cez rozpočet spravilo "andelom" vylúčenie Záhumenského, ktorý v 35. minúte zatiahol ručnú brzdu a brejk hostí zastavil faulom na prenikajúceho Ožbolta. Trnavu čakalo dlhé oslabenie, napriek tomu zostali jej hráči v hlavách ofenzívne nastavení a tlačili sa dopredu, hoci v menšom počte. V 44. minúte vyskúšal šťastie Halilovič a strelou z diaľky takmer prekvapil brankára Lokomotivu, ktorý s námahou vytlačil loptu na roh.

V 47. minúte sa po centri z pravého krídla dostal do zakončenia Ožbolt, ale zo zblokovanej strely vyťažil len roh. Spartak dostal v 53. minúte šancu kopať jedenástku po tom, ako Malembana stiahol vo vlastnej šestnástke Mitreu a sám faulovaný kapitán domácich ju s prehľadom premenil - 2:0. Neskutočný tlak Trnavy pokračoval. Brankára hostí skúšali prekvapiť Halilovič s Lovatom, Tešija z diaľky napálil loptu do brvna. V ďalších minútach hostia čiastočne otupili nápor Spartaka a v 68. minúte zahrozili šancou Ožbolta, ktorý zblízka prekopol bránku. V 71. minúte vložil do priameho kopu Lovata nohu Tavares a Spartak bol na koni - 3:0. Radosť srdnato bojujúceho slovenského zástupcu však trvala len chvíľu, nikým nebránený Ožbolt v strede pokutového územia totiž zužitkoval center z pravej strany - 3:1. V tej chvíli postupovali Bulhari, pravda, Spartaku ešte ostávalo trochu času na strelenie gólu. Na ihrisko prišli podporiť ofenzívu Kelemen s Jakúbkom, domáci vyžmýkali posledné zvyšky síl, ale postupový osud už ani s brankárom Rusovom na hrote nezmenili.