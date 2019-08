Emeritný arcibiskup Róbert Bezák: Čaputová na mňa zabudla

Opísal zaujímavé skutočnosti. Emeritný arcibiskup Róbert Bezák (59) sa 7 rokov po svojom odvolaní na verejnosti príliš často neukazuje. Venuje sa výučbe na strednej škole, no rád sa vyjadruje aj k aktuálnym spoločenským otázkam.

V diskusii časopisu .týždeň najnovšie prezradil, že s pápežom Františkom majú osobnejší vzťah, ako by ktokoľvek čakal a nevyhol sa ani otázkam o svojej politickej kariére či podpore prezidentke Zuzane Čaputovej (46).

Pápežovi vrátil biskupský prsteň

Predtým, ako mal ísť pán prezident Kiska druhý raz do Vatikánu, tak si ma pozval a pýtal sa ma na moju kauzu, že ako to vyzerá. Hovorím mu, že to beriem za ukončené, ja teraz učím na gymnáziu. Na to sa ma pýtal pán prezident, či nechcem poslať pápežovi nejaký darček. (...) Napadla mi vtedy dosť zlá myšlienka, lebo to je dosť vyzývavé z mojej strany. Poslal som mu späť biskupský prsteň. Ten, ktorý som mal ako znak svojho biskupského úradu. (...) Čo som tým sledoval? Pripomenul som Svätému Otcovi, že som tu, že žijem a že ten biskupský prsteň je teraz pre mňa len symbolom. Viete, čo to znamená, keď niekomu, kto vás má rád, vrátite prsteň. Pravdou je, že to Svätý Otec asi pochopil a potom mi poslal ten darček. Je to taký smutný darček, ako keby povedal: „Róbert, čo ja už len môžem.“

O cirkevných odporúčaniach k voľbám

Keď si pamätám, dohodli sme sa, že k jedným voľbám nenapíšeme pastiersky list. Aj tak sú zbytočné, lebo keď vám poviem koho máte voliť? Budete ho voliť? Aj tak tam nemôžeme priamo napísať voľte Smer, alebo iných. To je tak zakamuflované - tých, ktorí sú za život alebo tých, ktorých poznáme... Arcibiskup Zvolenský na Hanusových dňoch povedal, že treba voliť tých, ktorých poznáme a nešpekulovať s novými... Vo všetkých diecézach písali pastiersky a ja som povedal, že my ho čítať nebudeme. To už vzbudilo také, že ten Bezák si robí čo chce.

Nečakaný pozdrav od pápeža

Bol som na inaugurácii pani Zuzany Čaputovej. Pristavil sa pri mne muž, po taliansky rozprával, a to bol nuncius, teda pápežský veľvyslanec na Slovensku. Je tu nový, ja som ho ešte nestretol. Pýtal sa ma: „Pán Bezák?“ Hovorím, že áno, to som ja. „Svätý Otec vás pozdravuje.“ Tak možno to teraz bude takto 25 alebo 50 rokov, že ma bude stále pozdravovať, až kým to neodpečatia.

Udobrenie sa s Mikloškom

Keď sme išli na inauguráciu do Reduty, asi to zhora tak zariadili, že idem po schodoch a vedľa mňa ide Ferko Mikloško. Hovorím mu: Ahoj, aj ty ideš hore? Aj ja idem. Vieš, ja som ti tak troška... Ja som sa nahneval na to! Ale už sa nehneváš dúfam, už je to vybavené. Tak sme si ruky podali a odvtedy sme kamaráti.

O sprísnení interrupcií

O 4 milióny sa zvýšili dotácie pre cirkev a súčasne sa bude sprísňovať zákon o potratoch. A kto ho ide sprísňovať? To ako keby som čakal, že vyjde nejaký ďalší pastiersky list, kde sa povie vidíte, kto ide pomáhať cirkvi? Všimli ste si, kto je proti potratom? Čo na to mám povedať? Na jednej strane by bolo treba jednoznačne si povedať, pozor! Toto nie sú otázky, ktoré vám kladú tí, ktorým na tom záleží. Ja neviem, do akej miery teraz po 10-12 rokoch, či koľko je tá vláda, to zrazu teraz treba pred voľbami zrazu riešiť. Ako zareagujeme? Na to presne neviem odpovedať. Je to pasca. Treba dávať pozor, kto to hovorí. To je ako s čertom... Dať sa dohromady s hocikým, len aby to bolo?

O vzťahu s Čaputovou

Sú viaceré dôvody, prečo do politiky nevstúpim, ale čo môžem spraviť, že by som troška napomohol. A vtedy mi môj riaditeľ povedal, je tu jedna pani, Zuzka Čaputová. Hovorím si dobre, pomôžem, veď aj tak z toho asi nič nebude. A bolo! Okolo toho bolo rečí a vidíte, aká bola pekná vedľa Macrona. (smiech) Povedzte mi, ktorý 85-ročný človek chce robiť reformy a zmeny. To není zlé, nech to preberú tí mladší. Okolo tých 40 rokov je to to rozumné a Zuzka Čaputová má 45. S pani prezidentkou sa nestretávame, zabudla na mňa (smiech). Ale ja som rád, že ma tam nikto nevidí, ja som to nerobil kvôli tomu. Ak by zo strany pani prezidentky a tých, čo sú mi blízki sa objavil záujem o môj názor, tak ho poviem.