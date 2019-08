Jozef bol na hríboch, večer mu prišlo zle: Netušil, že v lese sa stalo niečo, čo ho mohlo stáť život!

Jozef Vysokai (66) si v živote vytrpel rôznych štípancov vyše hlavy. Počas vojenčiny v bývalom Sovietskom zväze si naňho trúfol dokonca púštny had a išlo mu o život. Situácia sa nedávno zopakovala, keď ho pohrýzla vretenica. Rana ho začala bolieť až večer, keď mu stúpli teploty, bol malátny a pred očami mal šero.

Jozefovi sa stal osudným zber hríbov v lese pri Slanskej Hute (okr. Košice-okolie), kde býva. „Viem, že sú tam vretenice, no nepočítal som s tým, že ma môže aj uhryznúť,“ povedal dôchodca a pokračoval: „Zlákali ma krásne červeňáky, keď ma odrazu čosi pichlo. Pomyslel som si, že to boli len tŕne z kríkov. No zmýlil som sa. Večer mi stúpla teplota, bol som malátny a pred očami som videl len šero, takú hmlu. Noha mi postupne začala červenať a veľmi to bolelo. Až dcéra prišla na to, že mám pod lýtkom dve dierky. Na druhý deň ráno som išiel k lekárovi, ktorý mi ranu vyčistil a pichol mi sérum. O tri-štyri hodiny všetko prešlo,“ spomína Jozef Vysokai, ktorý už mal trpkú skúsenosť s plazom, keď ho v roku 1972 počas vojenčiny na púšti Karakum v bývalom Sovietskom zväze pohrýzol jedovatý had a mal namále.

Podľa Ivany Staškovej, hovorkyne Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, tento rok ešte nemali pacienta, ktorého uhryzol had. „Sérum je však stále k dispozícii. Za posledných päť rokov sme na našich urgentných pracoviskách mali dokopy päť prípadov uhryznutia hadom,“ informovala hovorkyňa. Na Slovensku žije v prírode päť druhov hadov, z ktorých jedovatá je len vretenica severná.

Vretenica

- Navrchu tela má zreteľnú hrubú, kľukatú čiaru, ktorá sa tiahne stredom.

- Na krku má škvrny v tvare písmena V.

- Jej zreničky sú vertikálne.

- Hlavu má v tvare trojuholníka.

Užovka

- Má oválne zreničky aj oválnu hlavu.

- Jej škvrny sú obvykle v dvoch radoch, v tvare rebríka.

Jed nevysávajte

Postihnutú končatinu znehybnite pomocou dlahy alebo o zdravú končatinu či trup. Zranenú osobu čo najskôr dopravte do najbližšej nemocnice. Rozhodne nevysávajte jed, nevyrezávajte ani nevypaľujte ranu, neuväzujte škrtidlo a neprikladajte ľad. Tieto starodávne postupy sa už dávno nepoužívajú.