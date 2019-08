Šmahelovmu bábätku lekári nedávali šancu, tak pátrali na vlastnú päsť: Tento lekár nám zachránil dcérku!

Prežíva náročné obdobie! Moderátor a fitnesák Martin Šmahel (36) sa pred pár týždňami stal druhýkrát otcom. Jeho priateľka Beáta, s ktorou tvorí pár takmer dva roky, porodila v šiestom mesiaci dcérku Emku.

Počas tehotenstva si však prešla neľahkým obdobím, pričom im viacerí lekári nedávali žiadne šance na narodenie spoločného dieťatka. Lenže budúci rodičia sa nevzdali a našli pomoc sami. Pre Nový Čas prehovoril odborník Vladimír Ferianec, ktorý Šmahelovi a jeho partnerke dal nádej na život ich dcérky.

So Šmahelom a jeho priateľkou Beátou sa život v posledných mesiacoch vôbec nemaznal. Prešli si náročným obdobím, ktoré ešte stále pretrváva. Po tom, čo jeho partnerka otehotnela, začala mať vážne zdravotné problémy. Niekoľko mesiacov dokonca strávila na nemocničnom lôžku, pretože plod, ktorý nosila pod srdcom, nemal dostatok plodovej vody. Podľa Šmahela lekári dávali minimálne šance, aby sa ich dcérka narodila. „Na príjme a na urgentoch sú určite skvelí odborníci na mechanické opravy, no na základe našich skúseností niektorí nie sú práve najlepší psychológovia. Myslím si, že by mohli viac upokojiť pacientov a budúcich rodičov, myslieť pozitívne. A neposlať pacientov, ktorí za nimi prídu s neštandardným priebehom tehotenstva domov s tým, že je to abort (potrat),“ povedal šokovane Šmahel pre Nový Čas víkend, ktorý tak život svojho nenarodeného dieťatka vzal do vlastných rúk.

S Beátou im tak nezostávalo nič iné, ako po vlastnej línii vyhladať odbornú pomoc. „Rozhodli sme sa hľadať niekoho, kto našu situáciu bude vnímať ako my, že v maminke rastie zdravé bábätko a to, že nemá ideálne podmienky na vývin pre nedostatočné množstvo plodovej vody, ešte neznamená, že sme oň prišli. Našli sme vďaka googlu pána doktora Ferianca, ktorý sa zaoberá opravou trhliny v plodovom vaku a on bol našou iskričkou nádeje. Vďaka nemu sa Emka narodila,“ dodal.

Doktor prehovoril

O spomínanom odborníkovi, docentovi Vladimírovi Feriancovi z II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky UN a LFUK Bratislava, je známe, že zachraňuje životy mnohých detí u nás. Šmahelovej rodine dal vieru v šťastný koniec. „Bol som nimi telefonicky a potom aj osobne kontaktovaný. Po dôkladnej analýze ich prípadu, zvážení našich možností a ich preferencií sme realizovali príslušné vyšetrenia a potom aj následný výkon. Rodičia boli dôkladne poučení o všetkých možných alternatívach vývoja ich prípadu po podstúpení výkonu,“ vyjadril sa lekár.

Odkaz rodičom

Ferianec napokon Šmahelovej tehotnej priateľke vykonal experimentálnu metódu pod názvom amniopatch. Ako sám uviedol, tento zákrok nie je vôbec jednoduchý. „V prípade rozhodnutia rodičov o pokračovaní gravidity predstavuje alternatívu riešenia tejto závažnej perinatologickej situácie. Amniopatch je experimentálny výkon, počas ktorého sa do dutiny maternice podajú vlastné krvné produkty matky,“ vysvetlil odborník, ktorý má pre rodičov s neľahkým osudom ich dieťaťa jasný odkaz: „Rozhodovať sa podľa vlastného vedomia a svedomia. Medicína im nemôže hovoriť, čo majú urobiť, alebo ako sa zachovať. Je to na ich slobodnej vôli. Ak sa však rozhodnú bojovať, máme ambície stáť na ich strane, podať im pomocnú ruku, avšak držať ich pri zemi a nevzbudzovať falošné nádeje. Náš úspešný výkon totiž neznamená, že dieťa sa narodí živé a prežije zdravý život.“