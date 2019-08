Zarážajúce video so šéfom progresívcov Trubanom: Priznal skúsenosť s drogami!

Na nováčika doliehajú staré hriechy. Šéf koalície Progresívne Slovensko/Spolu Michal Truban (35) pred vstupom do politiky podnikal a cez viaceré prednášky sa snažil motivovať študentov.

Na internete sa teraz rozšírilo video jednej z nich, na ktorej sa priznáva k užívaniu marihuany. Prečo sa Truban otvorene prihlásil k drogám?

Autori použili prednášku z roku 2013, ktorá sa odohrala na univerzite v Nitre, kde Truban opisuje svoje podnikateľské začiatky v známej firme Websupport, ktorú zakladal ešte počas vysokej školy. Počas jeho vystúpenia zaznejú aj slová o prešľapoch lídra progresívcov.

Priznáva, že mnohokrát sedávali v krčme, alebo že prvý ročník opakoval trikrát. Neskôr rozpráva o tom, že cesta k úspechu je podobná ako princíp drog. „Vždy to ľuďom vysvetľujem na princípe drog. To, ako fungujú drogy, chľast a podobná študentská zábava, to isté viete aplikovať na úspech a prácu,“ vysvetľuje Truban.

Na videu, ktoré sa šírilo po sociálnych sieťach, ešte dodáva: „To, čo ma drogy naučili, hej, že keď máš ,bad trip', tak to nie je, čo ti bude trvať celý život. Tak viem, že keď mi je zle, v rodinnom živote alebo v podnikaní, tak viem, že to iba prejde, že to je tá sínusoida, že si proste na tých vlnách.“ Truban ešte dodáva, že „základný bod pre mňa je dať si prvú malú dávku. Ja preto napríklad ani doteraz nefajčím. Strašne sa namotávam na všelijaké látky a toto je jediná, na ktorú nie.“

Samotný Truban sa obhajuje, že ide o výsek jednej z prednášok. „Kde hovorím o svojich skúsenostiach z podnikania a o tom, aký to bol život, keď sme s kamošom na intráku rozbiehali firmu. Hovorím úprimne aj o mojej skúsenosti s marihuanou. Konkrétne v tom videu hovorím o zlom stave, ktorý prichádza po opadnutí jej účinku. Zdieľal som túto skúsenosť aj na prednáškach o podnikaní, aby si mladí ľudia nemysleli, že marihuana vyrieši ich problémy,“ skonštatoval Truban.

Dodáva, že nemá problém o tom hovoriť otvorene, lebo ho hnevá, keď niekto trávu vyskúšal a neskôr sa tvári, že nie. „Fascinuje ma, akú námahu si niekto dáva, keď pozerá moje staré blogy a videá a hľadá čokoľvek, čo sa dá vytrhnúť z kontextu a účelovo zneužiť proti mne. Toto je presne tá stará politika vyhrabávania špiny, ktorú chceme vymeniť,“ zakončil Truban.

Čo hovorí na videu Truban

Čo ma po tom akoby nakopne? Tak mám na to toto. Viem, že ten stav neni, to mám zasa, čo ma drogy naučili, že keď máš bad trip, tak to neni, čo ti bude trvať celý život. Tak si viem, že keď mi je jak keby zle, aj v nejakom rodinnom živote alebo v podnikaní, tak viem, že to iba prejde, že to je tá sínusoida, že si proste na tých vlnách.