Rodinné stretnutie v Stupave sa zvrtlo: Danu pohrýzol pavúk, zostala paralyzovaná

Na ten deň tak skoro nezabudne. Rodinné stretnutie v Stupave (okr. Malacky) sa skončilo pre Danu (37) bolestivým uhryznutím.

Nič netušiacu ženu poštípal pavúk, ktorého chcela vyniesť z domu. Keď jej rodina zistila, že ide o jedovatú pradiarku pestrú, privolali záchranárov. Dane však už vtedy začali tŕpnuť končatiny a prestávala komunikovať.

O prípade informoval portál tv.noviny, pre ktorý prehovorila sestra zranenej Zuzana. Nepríjemné uhryznutie pavúkom sa podľa nej odohralo v utorok na rodinnom stretnutí v Stupave. „Mama sa bojí pavúkov a na dverách si jedného všimla. Keďže my pavúkov nezabíjame, sestra ho jemne chytila a chcela ho odhodiť preč,“ opísala Zuzana pre tv.noviny. Pavúk však Danu pri dotyku pohrýzol a tá sa s krvácajúcim prstom začala zvíjať od bolesti.

Keď si rodina na internete overila, že ide o jedovatý druh, zavolali záchranárov. „Kým prišla sanitka, začala jej tŕpnuť celá ruka. Zdravotníci jej pichli pár injekcií a zobrali ju do nemocnice v Malackách. V sanitke jej začali tŕpnuť aj spodné končatiny a prestala komunikovať,“ opisuje Zuzana.

To, že Danu uhryzol jedovatý pavúk, rodine potvrdili aj záchranári. Ženu po niekoľkých hodinách prepustili do domácej liečby. „Pacientka uštipnutá pradiarkou pestrou bola po poskytnutí zdravotnej starostlivosti prepustená do domáceho liečenia a je mimo ohrozenia života,“ potvrdila hovorkyňa malackej nemocnice Gabriela Bartková Kalafus.

Nebezpečná je najmä pre deti