Hubočan si po odchode z Marseille hľadá nový klub: Prezradil, kam ho to ťahá najviac

Bývalý slovenský futbalový reprezentant Tomáš Hubočan po uplynulej sezóne 2018/2019 ukončil pôsobenie vo francúzskom klube Olympique Marseille.

Do tímu účastníka Ligue 1 prestúpil po ME 2016 vo Francúzsku z ruského Dinama Moskva, v sezóne 2017/2018 si odskočil na hosťovanie do tureckého Trabzonsporu. Kontrakt v Marseille mu definitívne skončil 30. júna.

Ako čoskoro 34-ročný Žilinčan (nar. 17. septembra 1985, pozn.) prezradil v rozhovore pre web sports.ru, momentálne si na Slovensku popri trénovaní užíva rodinu a čaká na ponuky. "Áno, som voľný hráč. Chcel som odísť už pred rokom a potom aj v januári, pretože som nehrával. Samozrejme, netešilo ma to. V minulej sezóne sa však nič nezmenilo. Musel som tak dodržať kontrakt až do konca. Teraz som doma na Slovensku. Trénujem individuálne, čakám na ponuky a s radosťou si užívam rodinu a deti," uviedol Hubočan pre sports.ru.

Nad ukončením hráčskej kariéry aj pod vplyvom nedávnych mesiacov v Marseille ešte nepremýšľa. "Vzhľadom na to, že som celý rok nehral za A-mužstvo, naozaj by som si chcel pred ukončením kariéry ešte užiť futbal. Nie tak, ako tomu bolo v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch. Neviem, koľko ešte budem hrať, ale rok na dobrej úrovni sa dá zvládnuť. A ak sa ukáže, že je môj posledný, bude to normálne," podotkol.

Podľa vlastných slov ho to najväčšmi ťahá do Ruska, kde začiatkom roka 2008 v tamojšom Zenite Petrohrad zahájil legionárske pôsobenie v zahraničí. "Moja kariéra mimo Slovenska sa začala v Rusku a bolo by veľmi dobré, keby sa tam aj skončila. Som tak otvorený akýmkoľvek ponukám z Premier League," skonštatoval na záver Tomáš Hubočan, ktorý na Slovensku hrával za Žilinu a Zlaté Moravce.