Škandalózna nahrávka: Bývalý americký prezident Reagan nazval Afričanov opicami

Bývalý americký prezident Ronald Reagan nazval členov africkej delegácie pri Organizácii Spojených národov (OSN) "opicami".

Vyplýva to z novo objavených nahrávok, ktoré zverejnil americký magazín The Atlantic. Reagan, ktorý bol v tom čase ešte guvernérom Kalifornie, sa tak vyjadril počas telefonického rozhovoru s prezidentom Richardom Nixonom v roku 1971. Reagana nahnevali africkí delegáti pri OSN, ktorí sa počas hlasovania spojili proti USA. Keď OSN hlasovaním zbavila Taiwan členstva a nahradila ho kontinentálnou Čínou, začali členovia tanzánskej delegácie tancovať.



Reagan, ktorý bol stúpencom Taiwanu, zatelefonoval nasledujúci deň prezidentovi, aby mu tlmočil svoju frustráciu. "Vidieť tie ...opice z tých afrických krajín - došľaka s nimi, ešte stále je im nepríjemné nosiť topánky!" Nixon, ktorý bol prezidentom do roku 1974, reagoval na jeho slová smiechom.