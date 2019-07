Až 38 % Slovákov sa cíti zle, že nie sú schopní kúpiť deťom viac vecí: Česi v prieskume prekvapili

V priemere sa 40 % európskych rodičov cíti zle, pretože nie sú schopní kúpiť viacej vecí pre svoje deti. Na Slovensku je to obdobné, ide o 38 % rodičov.

V Lotyšsku je takýchto rodičov 59 %, v Grécku 58 % a Litve 56 %. V tlačovej správe to uviedla spoločnosť Intrum na základe výsledkov celoeurópskeho prieskumu platobného správania spotrebiteľov, ktorý realizovali v roku 2018.



Rebríček uzatvárajú Česi. Len 20 % českých rodičov sa cíti zle preto, že nemajú dostatok peňazí na kúpu viacerých vecí pre svoje deti. "Zodpovedá to celkovej finančnej nálade v Čechách. V Čechách práve najmenší počet respondentov zo všetkých sledovaných krajín súhlasil s tým, že by momentálne nemali dostatok finančných prostriedkov na dôstojný život a rovnako uzatvárajú aj rebríček tých, ktorí by nemali svoje financie pod kontrolou," uvádza sa v tlačovej správe.



Z prieskumu ďalej vyplýva, že 11 % Čechov súhlasilo s tým, že by nemali svoje financie pod kontrolou, na Slovensku to je 15 % respondentov. Avšak 32 % Slovákov uvádza, že nemá dostatok peňazí na svoju dôstojnú existenciu. Z prieskumu tiež vyplýva, že štvrtina Slovákov, ktorá má deti, tvrdí, že ich deti z finančných dôvodov nebudú schopné odísť z domu tak skoro, ako by chceli. "Dokonca štyria z desiatich veria, že keď ich deti už aj vyletia z hniezda, budú ich musieť podporovať," píše sa v tlačovej správe. Najhoršia je podľa prieskumu situácia v Estónsku, kde šesť z desiatich rodičov tvrdí, že deti z finančných dôvodov nebudú vedieť odísť tak skoro z domu, ako by chceli.

Najväčší podiel rodičov, ktorí zrejme budú podporovať svoje deti aj po tom, čo sa odsťahujú, je v Grécku, a to 74 %Tvrdí tak až 28 % opýtaných. Na Slovensku je to 15 %.Zber údajov sa uskutočnil v septembri 2018. Spoločnosť Intrum, najväčšia európska spoločnosť v odvetví správy pohľadávok, zozbierala údaje od spotrebiteľov v 24 európskych krajinách s cieľom získať podrobnejší prehľad o ich každodennom živote, o ich výdavkoch a ich schopnosti riadiť svoje domáce financie na mesačnej báze.