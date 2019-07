Robbie Williams dovolenkuje so sexi manželkou: Na jej zadoček v plavkách sa nevedel vynadívať

Stále je tá jediná! Aj po deviatich rokoch manželstva a troch spoločných deťoch sa Robbie Williams (45) príkladne stará o svoju manželku Aydu Field (40). Ukázal to aj na spoločnej dovolenke na jachte v Španielsku.

Najskôr jej dôkladne natrel chrbát a zadné partie opaľovacím krémom a potom ešte pohľadom skontroloval, či niečo nevynechal. Až potom sa Robbie išiel venovať vodným radovánkam a predviedol niekoľko krásnych skokov do vody z jachty. Na tej si užívajú leto aj s priateľmi pri španielskom stredomorskom ostrove Formentera.

Zábery však odhalili ešte niečo. Robbie sa nedávno priznal, že trpí agorafóbiou, čo je strach z voľných priestranstiev. Došlo to až tak ďaleko, že sa nevedel pohnúť z gauča v dome a dokonca odmietol ponuku za 16 miliónov eur na miesto porotcu v súťaži American Idol. Nedokázal sa totiž postaviť pred publikum. Zdá sa, že to najhoršie už prekonal a otvorené priestranstvá ho už až tak nestrašia.

Hviezdny spevák

- V rokoch 1989 - 1995 bol členom skupiny Take That

- V roku 1997 odštartoval sólovú kariéru, ktorá mu priniesla obrovský úspech

- Najväčšie hity: Let Me Entertain You, Supreme, Feel, She´s the One

- V roku 2006 začal randiť s americkou herečkou Aydou Field

- V roku 2010 sa vzali, majú spolu tri deti

- Majetok: 270 mil. eur