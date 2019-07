Nicholsonovej členstvo v SaS pozastavili do konca roka: Podľa političky ide o interný problém

Republiková rada strany Sloboda a Solidarita schválila žiadosť Lucie Ďuriš Nicholsonovej o pozastavenie členstva v strane. Informáciu pre agentúru SITA potvrdil hovorca SaS Róbert Buček.

Ako ďalej dodal, Ďuriš Nicholsonová má členstvo prerušené do konca roka. Predseda strany Richard Sulík situáciu komentovať nechcel, ide podľa neho o internú záležitosť strany. Ako pre agentúru SITA uviedla Ďuriš Nicholsonová, to, ako rozhodla Republiková rada, očakávala.



Novozvolená europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová podala žiadosť o pozastavenie členstva v SaS koncom júna. "Neodchádzam zo SaS. Dala som žiadosť o pozastavenie členstva, ktorú zatiaľ republiková rada neschválila. Považujem to za interný problém, ktorý nechcem rozmazávať," reagovala vtedy europoslankyňa.



V júni sa konal výročný kongres strany SaS, na ktorom delegáti volili trojicu členov Republikovej rady SaS, keďže pôvodnej trojici sa končilo funkčné obdobie. Novozvolená europoslankyňa a členka strany Sloboda a Solidarita (SaS) Lucia Ďuriš Nicholsonová a člen SaS Michal Bróska od kongresu nie sú členmi Republikovej rady SaS. Delegáti zvolili nových členov. Sú nimi generálny manažér SaS Roman Foltin a poslanec NR SR za SaS Branislav Gröhling. Poslanec NR SR za SaS Radoslav Pavelka je staronovým členom Republikovej rady. Republiková rada je najvyšší orgán strany medzi kongresmi. Členovia sú zvolení na štyri roky.