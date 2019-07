Masaker na východnom Slovensku: Synovec mal sekerou zaútočiť na strýka († 59), ten nemal šancu

Hrôza na východe! Obcou Kysta (okr. Trebišov) otriasol krvavý incident, keď 34-ročný synovec Daniel mal sekerou zaútočiť na vlastného strýka († 59). Polícia prípad vyšetruje ako obzvlášť závažný zločin vraždy.

Brutálny čin sa odohral na pôde rodinného domu, kde spolu obaja muži žili, informuje portál noviny.sk.

"34-ročný podozrivý muž mnohopočetnými sečnými ranami do hornej časti tela úmyselne usmrtil 59-ročného miestneho muža, ktorý na následky zranení zomrel ihneď na mieste," cituje portál košickú krajskú policajnú hovorkyňu Lenku Ivanovú.

Muži zákona 34-ročného muža zobrali do cely policajného zaistenia, nariadená bola pitva nebohého. "Vzhľadom na to, že ide o skutok závažného charakteru, udalosť dokumentuje krajský policajný vyšetrovateľ, ktorý v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy," uviedla Lenka Ivanová.

Pre portál prehovorili šokovaní susedia, podľa ktorých Daniel trpel schizofréniou. "Nebudem to komentovať. Je to tragédia, nemalo sa to stať. Ten chlapec bol chorý a tamten si to nezaslúžil. Je to veľmi smutné," uviedla pre noviny.sk starostka obce Helena Borčíková.