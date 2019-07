Teror statných chlpáčov v Očovej pokračuje: Zákaz nočných vychádzok kvôli medveďovi

Z chlpáča sa stal postrach okolia. Už takmer mesiac sa po dedinke Očová (okr. Zvolen) špacíruje stokilový medveď, kvôli ktorému by ľudia nemali vychádzať večer von.

Ochranári sa snažia robiť maximum pre bezpečnosť, no ľuďom sa situácia nepáči a chcú rýchle riešenie. Stokilový trojročný medveď sa po Očovej promenáduje po zotmení a nadránom. Statný maco väčšinou zavíta do rovnakých lokalít a niektorí ľudia sa boja príchodu noci, iní ho naopak považujú za atrakciu a chodia sa na neho pozerať. Štátna ochrana prírody vydala upozornenie, aby od deviatej večer do štvrtej rána ľudia nevychádzali zo svojich obydlí.

V časti Balkán, Píla, Kurieny, Harajec a na ulici J. R. Poničana im odporučili, aby sa prepravovali autom a v noci majú zamedziť voľný pohyb psov. Na bezpečnosť v dedine dohliada aj polícia. „Do určitých častí pustia len tých, ktorí tam bývajú. Ľudia sa boja vystupovať večer z autobusu. Vládne tu strach a do toho ten zákaz vychádzania. Prekáža to aj susedom,“ prezradil Ján Pohorelec, ktorému sa medveď pravidelne špacíruje pred domom.

Naposledy ho odohnalo až brechanie psa. „Jedinec stratil prirodzenú plachosť a bude eliminovaný,“ uviedla riaditeľka chránenej krajinnej oblasti Poľana Vladimíra Fabriciusová. Podľa poľovníckeho hospodára PS Očová Rudolfa Huliaka by sa mal v obci pohybovať iba jeden kus.

Čo robiť pri stretnutí s medveďom

- Ak o vás nevie, potichu ustupujte tam, odkiaľ ste prišli.

- Nechajte mu priestor a voľnú únikovú cestu.

- Ak sa približuje smerom k vám, sledujte ho.

- Ak už je jasné, že neodídete, neutekajte.

- Zväčšujte vzdialenosť medzi vami pomalým cúvaním späť.