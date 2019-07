Kvetka Horváthová na letisku začula známy hlas: Doteraz nechápe, s kým skončila na dovolenke

Známe moderátorky dovolenkujú pokope, hoci to vôbec neplánovali.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Do slnečného Grécka zamierila markizáčka Kvetka Horváthová, v letiskovej hale natrafila na kolegyňu z RTVS. ,,To nevymyslíš, to je život. Keď sme prechádzali letiskovou kontrolou na bratislavskom letisku, ozval sa za nami známy hlas: “Horváthovci, kam letíte?” Bola to Ivetka Malachovská s manželom Martinom a zistili sme, že ideme nielen do rovnakej dovolenkovej destinácie, ale aj do rovnakého hotela. Neplánovane teda Malachovskí a Horváthovci dovolenkujú spoločne,“ napísala na sociálnej sieti blond moderátorka.

V Grécku si užíva oddych na pláži, plávanie v mori aj výnimočnú atmosféru mestečiek. ,,Nie sme veľkí cestovatelia, ale niekoľko krajín a miest sme už navštívili. Mnohé z nich boli krásne, zaujímavé, inšpiratívne... A pri niektorých, tak ako v tomto prípade, si hovoríme, že sa sem určite raz vrátime,“ skonštatovala Kvetka spokojne. Zo stretnutia sa teší aj Malachovská. ,,Skvelá dovolenka na Chalkidiki, nádherná a moja obľúbená kolegyňa Kvetka Horváthová s rodinou, výborná spoločnosť ráno na obed aj večer,“ napísala.