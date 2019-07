Z Dominiky Mirgovej je sexi dračica, podpísalo sa to na jej manželstve: Toto by neprekusol každý chlap

Atraktívnejšia, ženskejšia, autentickejšia a viac sexi než kedykoľvek predtým. Speváčka Dominika Mirgová prešla za posledný rok obrovskou zmenou, kedy sa jej podarilo získať nielen poriadne sexi krivky, no zdokonalila aj svoju celkovú vizáž. To sa podľa jej slov podpísalo aj na vzťahu s manželom Petrom, ktorý vraj začal po rokoch žiarliť. A keďže usmievavá blondínka často býva v štúdiu až do skorých ranných hodín, nezaobíde sa to vraj ani bez nejakej tej hádky!