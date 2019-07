Revolučná novinka z Talianska: Vďaka náramku môžete telefonovať cez prst!

Telefonovanie cez prst? Prečo nie! Taliani prišli s revolučnou novinkou. Inteligentný náramok Get mení zvuk z telefónnych hovorov na vibrácie a tak umožňuje telefonovať cez ukazovák.

Náramok navrhli v Miláne a jeho cena je 180 eur. Funguje na jednoduchom princípe. Stačí ho spárovať s mobilným telefónom a potom už len stačí priložiť ukazovák k uchu a začať telefonát. Náramok sa postará o prevod zvuku z vášho zariadenia na vibrácie vedené do prstov.

„Študujeme a testujeme technológiu vedenia vibrácií prstami od roku 2015,“ prezradil Emiliano Parini, spoluzakladateľ spoločnosti Deed and Get. Náramok nemá žiadne tlačidlá ani obrazovku.Jeho výhoda spočíva aj v tom, že vďaka využívaniu vibrácií namiesto zvuku nemôže vaše telefonáty počuť nikto iný. No a v neposlednom rade sa dá náramok využiť aj na meranie tepu, spálených kalórií, ale pripomína aj to, kedy sa má jeho majiteľ napiť vody.