Sylvester Stallone sa preslávil vďaka akčným filmom: Rocky alebo Rambo?

Jedným z velikánov dnešnej doby je určite americký herec Sylvester Stallone (73).

Málokto je takým jednoznačným hrdinom strieborného plátna ako on. Kto by si myslel, že len vďaka obrovským svalom, je na omyle. Sylvester Stallone toho v živote dokázal oveľa viac ako ukazovať našľahané bicepsy v béčkových akčných filmoch.

Narodil sa 6. júla 1946 v New Yorku ako Michael Sylvester Gardenzio Stallone. Jeho otec, pôvodom Talian, bol kaderník a vizážista, mama si zarábala veštením, tancovaním a bola tiež promotérkou ženského wrestlingu. To je ten americký „šport“, v ktorom sa dvaja svalnatí súperi naháňajú po ringu a hrajú to na divákov, že si robia zle. Taká bitkárska klauniáda. Niet sa čo čudovať, že z takejto rodiny vzišiel ďalší komediant. A teraz to myslíme v tom najlepšom zmysle slova, lebo zo Slya, ako ho prezývajú, vyrástol naozaj veľmi úspešný herec, režisér, scenárista aj producent.

Ťažký pôrod

Pritom už jeho narodenie bolo dramatické. Pôrodníci mu museli pomôcť na svet železnými kliešťami, pričom však došlo k porušeniu nervov na jeho tvári. Preto má Stallone ľavú polovicu tváre, vrátane pery, ochrnutú. Zároveň je to jeho znamenie, ktoré dnes pozná celý svet. Ešte keď bol dieťa, rodina sa presťahovala do Washingtonu, kam chodil na strednú školu. O vyššie štúdium nestál, v jeho srdci rástla túžba stať sa hercom. Medzitým sa však musel pretĺkať, ako sa len dalo. Čistil klietky levom v zoo, robil uvádzača v kine...

Porno

Jeho prvá rola prišla v roku 1970, keď si jeho nahé telo zahralo v pornografickom filme. To ešte nebol taká hora svalov. V budúcnosti si preto vypočul mnoho uštipačných poznámok, on mal však vo veci jasno. V erotickom filme hral preto, lebo bol vtedy na dne. Nemal ani floka, prišiel o bývanie a niekoľko dní prespával na ulici. Kto by v takom stave odmietol zárobok 200 dolárov? „Otázka bola, zober ten film alebo niekoho okradni, lebo ja som bol vtedy v koncoch,“ vysvetlil. Nasledovalo zopár malých štekov v ďalších filmoch, vrátane snímok režiséra Woodyho Allena, či v televíznom seriáli Kojak. Začínajúci herec sa trápil, ale jeho život smeroval k zlomovému míľniku. K filmu Rocky!

Rozhodujúci zápas

Stallone nikdy nezabudne na dátum 24. marec 1975. Práve vtedy televízie naživo vysielali boxerský duel medzi šampiónom ťažkej váhy Muhammadom Alim a jeho vyzývateľom Chuckom Wepnerom. Ten nebol extra úspešným boxerom, bodoval iba v lokálnych ringoch. Živil sa predajom alkoholu, robil vyhadzovača. Chľastal a vláčil sa so štetkami. Nikto nepochyboval, že slávny Ali pošle Wepnera rýchlo k zemi. Lenže zápas sa vyvíjal inak.Ali dorážal do Wepnera, ktorého nedokázalo dostať do formy ani tých pár týždňov pred zápasom, keď po prvýkrát v živote poctivo trénoval.

Ali si bol svojou prevahou istý, lenže Wepner sa držal. A prišlo ôsme kolo, kedy Wepner poslal Aliho k zemi! Ochľasta sa už videl ako majiteľ 100-tisíc dolárov, ktoré mu sľúbili za víťazstvo. Ali sa otriasol a súboj pokračoval. Wepner vydržal až do 15. kola, v ktorom ho však Aliho tvrdý úder poslal k zemi. Hoci vstal skôr, ako rozhodca napočítal do sedem, ozvala sa píšťalka. Ali zvíťazil technickým KO. Tento zápas Stallona naštartoval. Veď to je presne jeho príbeh! Outsider, ktorému nikto neverí, zrazu zaboduje zoči-voči šampiónovi. V jeho hlave sa zrodil Rocky.

Len preňho

Keď mal Stallone svoj životný scenár hotový, obchádzal s ním filmové štúdiá. A dostal naozaj ohromnú ponuku – 350 000 dolárov. Lenže Rockyho mal hrať Robert Redford alebo Burt Reynolds. S tým Stallone nesúhlasil, rolu si predsa napísal sám pre seba! Toľké prachy, o akých v živote nechyroval, odmietol aj napriek tomu, že bol opäť na dne. Nemal prácu ani kde bývať. Kríza ho dohnala až k tomu, že na ulici niekomu za 40 dolárov predal svojho psíka mastifa, lebo už nemal za čo kupovať preňho žrádlo.

Skrátka troska. Ale pozviechal sa - spoločnosť United Artist nakoniec súhlasila, že Rockyho bude hrať on. Keďže ale veľmi neverili úspechu, odklepli na nakrúcanie rozpočet len 1 milión dolárov! Z príbehu o Rockym sa však stal celosvetový trhák, ktorý zarobil 225 miliónov dolárov! Film bol nominovaný na Oscara v desiatich kategóriách, nakoniec si odniesol hneď tri zlaté sošky – za najlepší film, najlepšiu réžiu a najlepší strih. Príbeh boxera vyšachoval také slávne filmy ako Taxikár či Všetci prezidentovi muži. Keď Stallone dostal peniaze za scenár, ako prvé vykúpil späť svojho milovaného psa, čo ho stálo 15 000 dolárov.

Veterán so srdcom

V roku 1979 prišiel s druhým filmom o Rockym, do roku 1990 ich bolo päť. Príbeh oprášil ešte v roku 2006 a na sériu nadväzujú aj dva nedávne filmy Creed a Creed 2. Zo Stallonovho akčného portfólia sa príjemne vymyká historická dráma Víťazstvo (1981), v ktorej si zahral s Michaelom Cainom, Maxom von Sydowom aj slávnym brazílskym futbalistom Pelém. Film rozpráva príbeh vojnových zajatcov, ktorým sa vďaka futbalovému zápasu podarí utiecť z nacistického lágru.

O rok neskôr nakrútil svoj ďalší prelomový film Rambo: Prvá krv. Príbeh vojnového veterána, ktorý v odľahlých horách zvádza boj na život a na smrť s policajnou mašinériou, ktorú spustil miestny šerif. V roku 1985 uviedli do kín film Rambo II, potom Rambo III a k už starnúcemu veteránovi sa vrátil ešte v roku 2008. Tento rok má mať premiéru záverečný diel Rambo: Posledná krv.

Okrem tých kvalitných nakrútil Stallone aj horšie filmy, klasické béčka, ako napríklad Sudca Dredd alebo Cobra. Ukázal však, že má tiež talent na humor. Dôkazom sú filmy Tango a Cash, Stoj, lebo mamička vystrelí či Oscar. Posledným veľkým Stallonovým projektom je akčná séria Expendables (2010, 2012, 2014), pre ktorú presvedčil aj ďalšie akčné hviezdy ako sú Arnold Schwarzenegger, Dolph Lundgren, Bruce Willis, Chuck Norris či Jean-Claude Van Damme.

Išlo mu o krk

Pri akčných filmoch sa Stallonemu nemohli vyhnúť zranenia. Spomína napríklad na nakrúcanie filmu Rocky IV, kde čelil ruskému šampiónovi Dragovi v podaní Dolpha Lundgrena. „Buchni ma do hrude tak silno, ako len vieš!“ dával režisér Stallone inštrukcie blonďavému svalnáčovi. „Ďalej si pamätám len to, ako som bol štyri dni na oddelení intenzívnej starostlivosti v Nemocnici sv. Jána. Bola to blbosť!“

Pri nakrúcaní iných filmov si zlomil krk a prst. Keď točil Rockyho III, aby mal vyrysované svaly, bol na striktnej proteínovej diéte. Denne jedol iba ovsené sušienky, kúsok tuniaka a vypil 25 šálok kávy osladenej medom. „Možno som zvonka vtedy vyzeral veľmi dobre, ale zvnútra to bolo veľmi nebezpečné...“ priznal po rokoch.

Tri ženy

Ženatý bol trikrát. S prvou manželkou Sashou Czack, ktorú si bral, keď mal 28 rokov, mal dvoch synov. Sagea, ktorý zomrel na infarkt vo veku 36 rokov a Seargeoha, ktorému diagnostikovali autizmus. So Sashou sa rozviedli po takmer 11 rokoch manželstva. Druhou Stallonovou ženou bola herečka Brigitte Nielsen – známa napríklad ako Sonja z filmu, kde hrala po boku Arnolda Schwarzeneggera.

Po dvoch rokoch sa rozviedli a v máji 1997 si Sly zobral svoju tretiu manželku Jennifer Flavin, s ktorou má tri dcéry - Sophiu, Sistinu a Scarlet. A sú to fakt sympatické kočky, ktoré robia modelky. No a čo by Stallone poradil každému, kto sa o niečo v živote snaží, ale práve mu to veľmi nevychádza? „Buď realista a snaž sa, ako len vieš, ale poznaj svoje limity. Nemôžeš byť lepší, ako si!“