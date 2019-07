Školáci si užili prvý mesiac ničnerobenia: Pedagóg radí, ako s deťmi zopakovať učivo zábavne

Prvý z dvoch mesiacov leta majú deti už pomaly za sebou. Ani sa nenazdali a sú uprostred voľna. Na školu ani nepomyslia, hlavu majú plnú zážitkov. Naplno si užívajú dni bez povinností, zato plné zábavy.

Veľa skvelých dní majú za sebou a veľa ešte lepších plánov pred sebou. Novému Času školáci plní nadšenia a radosti z nových zážitkov prezradili, ako prežili prvý mesiac prázdnin a na čo sa v tom druhom tešia najviac.

Prázdniny, čas hier a pohody sú v polovici. Deti majú za sebou kopu zážitkov a pred sebou ešte mesiac relaxu a objavovania. Počas tohto obdobia by ich rodičia nemali veľmi zaťažovať školským učivom. „Mali by sa učiť, ale nie tak, že budú sedieť nad knižkou, študovať a budú ich skúšať, či vedia vybrané slová,“ hovorí Miron Zelina z katedry školskej pedagodiky a psychológie. Ako dodal, pri každej činnosti, keď sú vonku alebo hocikde inde, sa dá precvičiť slovenský či cudzí jazyk, matematika. Spolu s deťmi si letné prázdniny užívajú aj pedagógovia.

„Učitelia nemajú prázdniny ako žiaci, ale dovolenku v rozsahu 9 týždňov, čiže 45 dní. Tú si spravidla čerpajú v období letných prázdnin, ktoré sú v mesiacoch júl až august,“ vysvetlila Andrea Pivarčiová, hovorkyňa rezortu školstva. Ako doplnila, učitelia do školy obvykle nastupujú o týždeň skôr ako deti, aj keď žiaden právny predpis nestanovuje, kedy presne. Takže prázdniny sa pre nich končia o niečo skôr ako pre žiakov. Školský zvonec prvýkrát v novom školskom roku zazvoní pre žiakov a ich pedagógov v pondelok 2. septembra.

Janko (7)

Prázdniny si užívam u nás na dedine, kde sa kúpem v bazéne. Bol som však s maminou, so starkou a s bračekom aj na kúpalisku v Rimavskej Sobote. Nedávno som mal peknú oslavu svojich narodenín. Chystáme sa ešte pozrieť na iné kúpaliská tu v okolí.

Sestry Natálka (10) a Simonka (7)

Kopu zábavy sme si užili na dovolenke na Makarskej v Chorvátsku. Tam sme sa aj potápali a veľmi sa nám to páčilo. Ešte sa chceme s rodičmi chodiť kúpať na okolité kúpaliská a chystáme sa aj na splav Dunajca, na čo sa veľmi tešíme.

Miška (13)

Už som s rodičmi, so sestričkou a so starkou stihla dovolenku na Zakynthose, kde sa mi veľmi páčilo. Bola som aj v zoologickej záhrade v Bratislave. Ešte plánujeme návštevu Donovalkova a pôjdeme aj do Košíc. Tri dni si užijem aj Tatry.

Danko (7)

Leto trávim aj doma a aj u starých rodičov v Lučenci. Bol som v tábore a do dvoch sa ešte len chystám. S rodičmi a so sestričkou sme boli na dovolenke v Tunisku, kde som si vyskúšal let padákom. No teším sa tiež na ďalších starkých, ktorých pôjdeme navštíviť do Lotyšska.

Chiara (10)

S oteckom, so starkou a s bračekom navštevujeme rôzne kúpaliská na Slovensku, ale aj v Maďarsku. Boli sme pri jazere, kde bol piesok. Chodíme si aj opekať do prírody. Najviac však čakám na to, kedy ma ocko zoberie do Viedne na obrovské kolotoče.

Bračekovia Boris (7) a Alex (5)

Stihli sme toho už dosť veľa. Okrem toho, že sa chodíme kúpať na kúpaliská a na priehradu, máme za sebou aj túry. Boli sme v Kvačianskej doline, na Hrebienku a v Jánošíkových dierach pri Terchovej. Teraz pôjdeme na dovolenku na Chalkidiki, budeme prvýkrát letieť. Na záver prázdnin nás čaká túra v rakúskych Alpách.

Učitelia pôjdu do školy skôr

- Počas školských prázdnin v mesiacoch júl a august čerpajú učitelia dovolenku.

- Z organizačných dôvodov však spravidla nastupujú do školy týždeň pred koncom prázdnin.

- Žiaden právny predpis však presne neurčuje, koľko dní pred koncom prázdnin musia byť v práci, za prípravu na ďalší rok zodpovedá riaditeľ.

- Učitelia sa počas tohto týždňa bez žiakov venujú príprave rozvrhov, dokumentácie, pomôcok a tried.

Deti sa majú učiť pri hre

Patrik Vagner, učiteľ, Základná škola I. Bukovčana, Bratislava

Otvoriť galériu Patrik Vagner Zdroj: den

Odporúčam deťom opakovať si učivo hravou nenútenou formou s využitím kinestetického (pohybového) učebného štýlu. Učivo napríklad z biológie si môžu zopakovať pri prechádzke v prírode, kde identifikujú rastliny, stromy, poznávajú živočíchy a podobne. Učivo by si počas prázdnin mali osviežiť predovšetkým formou hier, súťaží, hádaniek, kresieb a podobne.