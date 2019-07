Čaputová má dvojníčku! Sledujte fotky, podoba prezidentky s Prešovčankou je neuveriteľná!

Akoby jej z oka vypadla. Ani sama prezidentka Zuzana Čaputová (46) zrejme netušila, že na Slovensku má takmer rovnakú svoju kópiu.

Ste dvojníkom niekoho známeho, alebo poznáte niekoho, kto je na nerozoznanie od slovenskej, či svetovej osobnosti? Pošlite nám fotky na tip@novycas.sk!

Jej dvojníčku našiel Nový Čas na východe republiky v Prešove. Prekvapivé je, že mestskú poslankyňu Janette Langovú nespája s novou hlavou štátu len fyzický výzor, ale aj vek či podobný pohľad na svet.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Keď sa prechádza po ulici, mnoho Prešovčanov spozornie a začne si neveriacky pretierať oči. Niektorým to však nedá a svoj omyl si uvedomia, až keď sa jej prihovoria. Janette Langová, ktorá je poslankyňou mestského zastupiteľstva v Prešove už tretíkrát za sebou, musí často náhodným okoloidúcim vysvetľovať, že pred nimi nestojí prezidentka Zuzana Čaputová, ale iba jej dvojníčka.

Ťažkú hlavu si však z toho nerobí a podobné stretnutia berie s humorom. „Teší ma to. Je to také úsmevné a zabaví to človeka. Stretávam sa s tým takmer dennodenne, naozaj. Keď sa pani Čaputová stala prezidentkou, tak vtedy to bolo také, že na každom kroku mi to hovorili ľudia, teraz to trošku opadlo. Ale stretávam sa s tým aj teraz,“ vysvetľuje s úsmevom nezávislá poslankyňa.

Majú rovnaký štýl

V mestskom parlamente sa sústreďuje na kultúrne témy. „Keďže pracujem veľa s ľuďmi a som na rôznych kulturnych podujatiach, tak sa stretávam veľmi často s takýmito reakciami, že ľuďom veľmi pripomínam pani prezidentku, ale je to skôr úsmevné. Že im ju pripomínam štýlom obliekania aj účesom. Ale to je len veľmi veľká náhoda, vôbec sa nesnažím stajlovať ako ona,“ rozhovorila sa Langová, ktorá sa priznala, že Čaputovej dala svoj hlas aj v marcových prezidentských voľbách.

„Pokladám ju za veľmi rozumnú ženu, ktorá sa naozaj snaží byť prezidentkou všetkých. Zatiaľ čo sledujem tie jej kroky, tak myslím si, že doteraz neurobila nejakú závažnú chybu a v zahraničí nás reprezentuje veľmi dobre,“ vyhlásila Langová a dodala, že mapuje kroky prezidentky v úrade. „Žeby som to nejako cielene sledovala, tak to nie. Ale, samozrejme, že človek otvorí noviny a vidím, kde pani prezidentka je a tie jej cesty sú veľmi ostro sledované, takže vidím ju takmer každý deň v novinách, časopisoch či na internete,“ skonštatovala.

Chce ju v Prešove

Prezidentkin aktuálny účes, ktorým zaujala pri návšteve Macrona v Paríži, nosí Langová dlhšie ako Čaputová. „Teraz sa skôr ona nechala inšpirovať mojím účesom. Pobavilo ma to, že sa teraz začína ešte viac podobať na mňa,“ skonštatovala vyštudovaná učiteľka slovenčiny a výtvarnej, ktorá riadi neziskovú organizáciu v meste. V rámci nej pripravuje viaceré kultúrne a charitatívne akcie.

Poslankyňa by rada uvidela Čaputovú na jednej z nich, keďže osobne sa ešte nestretli. „Bolo by to veľmi príjemné privítať hlavu štátu v našom meste. Veľmi by ma potešilo, ak by prevzala záštitu nad podujatím, ktoré pravidelne organizujem, tak by to bolo veľmi pekné. Možno záštita nad nejakým detským podujatím,“ povedala Langová, ktorá je len o tri mesiace staršia ako hlava štátu a v prípade potreby by sa neváhala upísať do služieb vlasti. „Ale jasne, nech sa ozve. Aj ak by potrebovala pani prezidentka dvojníčku, tak kedykoľvek sa môže obrátiť na mňa,“ zakončila s úsmevom.

Dvojníkov používajú najmä diktátori

Viacerí zahraniční štátnici podľa zasvätených ľudí z bezpečnostných zložiek pri výkone svojho povolania využívali dvojníkov. „Nie je to bežná súčasť bezpečnostných opatrení. Napríklad Saddám Husajn mal niekoľkých dvojníkov, ale je to viac-menej výnimočná záležitosť. Hovorilo sa tiež o dvojníkoch Jásira Arafata. Skôr to využívajú diktátorské režimy,“ približuje bezpečnostný analytik Jaroslav Naď, ktorý spolupracuje s OĽaNO.

V dnešnom online svete je podľa neho možnosť mať dôveryhodného dvojníka, tak aby sa nedal odhaliť, veľmi náročná. „Je to zriedkavá vec, ktorá sa používa len v niekoľkých krajinách sveta a vyslovene s cieľom ochrániť bezpečnosť človeka. Môže ísť o situáciu, ak tajné služby evidujú možnosť atentátu na chránenú osobu, a tak ju môžu nahradiť zamaskovaným agentom, ktorý sa fyzicky podobá a je na to pripravený,“ vysvetľuje Naď.

Prízvukuje, že málokedy to bolo potvrdené. „Pri oficiálnych rokovaniach sa takáto osoba nezvykne využívať, skôr na verejných podujatiach, kde nie je potrebné, aby štátnik hovoril. U nás by sa bezpečnosť prezidentky určite neriešila formou dvojníčok, ale inými opatreniami,“ zakončil Naď.

Kto využíval podobu iných ľudí

Saddám Husajn

- Iracký diktátor bol vo viacerých televíznych vysielaniach nahradený dvojníkom, čo zistili pomocou sofistikovaných technických analýz.

Adolf Hitler

- Nacistický vodca zamestnal minimálne jedného dvojníka, no špekuluje sa, že ich mal šiestich. Jedného z nich popravili ako súčasť dezinformačnej stratégie.

Josif Stalin Otvoriť galériu Josif Stalin Zdroj: TASR

- Sovietsky diktátor mal využiť podobu svojho dvojníka po druhej svetovej vojne pri svojich verejných vystúpeniach. Hovorí sa, že dvojník žil v Stalinovom dome počas toho, ako zomieral.

Usáma bin Ládin

- Špekuluje sa, že na viacerých videonahrávkach, ktoré vytvoril bývalý šéf teroristickej organizácie, bol jeho dvojník.

George W. Bush

Otvoriť galériu George W. Bush Zdroj: SITA

- Dvojníka mal dokonca využiť aj bývalý americký prezident George W. Bush.