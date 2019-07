Neskutočná drzosť Čechov v Slovenskom raji: Riaditeľ parku je v šoku, také niečo za 25 rokov nezažil!

Totálna arogancia a nehoráznosť! Aj tak možno nazvať správanie turistov, ktoré na sociálnu sieť zavesila Andrea.

Turisti si vyšli do Slovenského raja do tiesňavy Suchá Belá. Čakanie v rade na rebríky v Misových vodopádoch sa však rozhodli skrátiť si mimoriadne drzým spôsobom. Ostatných ľudí začali predbiehať po skalách, aby sa pred nich vopchali. Z ich správania sú šokovaní riaditeľ Národného parku aj horský záchranár.

Čo im chýba na trpezlivosti, to dohnali na bezohľadnosti. Na neuveriteľné správanie turistov upozornila na facebookovej stránke Turistika na Slovensku Andrea. Šokujúci incident sa mal podľa jej vyjadrenia na sociálnej sieti odohrať v utorok v Slovenskom raji. „Krásna príroda, úžasná trasa. Neviem teda, neabsolvujeme takéto túry, a preto otázka: Toto asi nebude nič normálne, či??? Českí turisti si povedali, že oni v rade čakať nebudú, pchali sa medzi ľudí, ktorí teda niektorí mali čo robiť na rebríkoch,“ krútila hlavou nad šokujúcim správaním.

To bolo zachytené aj na videách, pričom k jednému z nich opisuje správanie, ktoré sa mohlo skončiť nešťastím. „Vopchali sa presne pred otecka, ktorý niesol na chrbte dcérku. A, samozrejme... Vybavení do hôr, športové sandále a tenisky,“ dodala.

Porušili predpisy?

Riaditeľ Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil po zhliadnutí videí len ťažko hľadal slová. „Pracujem tu už 25 rokov, ale s takouto aroganciou som sa ešte nestretol. Musím priznať, že ma to riadne šokovalo, bohužiaľ, títo hulváti však neporušili náš predpis, lebo išli v telese chodníka a nevybočili z turistickej trasy. Myslím si však, že porušili inú právnu normu, keď ohrozovali turistov na zdraví, živote a bezpečnosti," vraví. Šéf horskej Záchrannej služby Slovenský raj Ivan Krajčír si, naopak, myslí, že predpisy porušili.

„Je to hrubá arogancia, ktorá sa často v horách nevidí, bol by som veľmi zvedavý, ako by sa chovali, keby jeden z nich spadol dole do vodopádov a dochrámal sa, či aj potom by bol taký arogantný. Bohužiaľ, my nie sme represívny orgán, my môžeme tak nanajvýš niekoho upozorniť alebo mu dohovoriť," vysvetľuje. Zásadou je podľa neho, aby si ľudia na horách vychádzali v ústrety. „Takéto správanie naozaj nepatrí na hory, ale ani do nášho spolužitia," dodáva.

Lenka (39) a Peter (39) s deťmi, Olomouc Otvoriť galériu Lenka (39) a Peter (39) s deťmi, Olomouc Zdroj: iglu

- Asi neboli celkom pri zmysloch, nemali kúska súdnosti. Hrozné. My sme v Suchej Belej našťastie nikoho takého nestretli.

Jozef (56), Podlesok Otvoriť galériu Jozef (56), Podlesok Zdroj: iglu

- Som tu v Slovenskom Raji už 15 rokov a správanie sa ľudí je z roka na rok horšie. Zabúdajú kde sú, myslia si, že sú stále v supermarkete a hľadia len na seba. Je to bezohľadnosť a sebectvo.

Peter (47) a Stanka (46) Trenčín Otvoriť galériu Peter (47) a Stanka (46) Trenčín Zdroj: iglu

- To video nás šokovalo, ľudia už nevedia ako a čo robiť. Ale len do chvíle, kým sa im niečo nestane, potom sú na vine všetci dookola len nie oni.