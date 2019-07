Dievča dostalo SMS od bývalého: To, čo jej napísal deň pred svojou svadbou, láme srdcia

Mladá žena zdieľala srdečnú sms-ku, ktorú jej bývalý priateľ poslal deň pred jeho svadbou.

Alexsa Sanchez Aguilar v piatok zdieľala na Twitteri fotografiu s sms-kou a popisom, že takmer onemela. Podľa informácií portálu Daily Mail správa od jej bývalého priateľa obsahovala poďakovanie za to, že ho Alexsa ako jeho prvá priateľka naučila milovať, a že je za to rád.

"Zajtra sa žením. Chcel som ti ešte predtým napísať túto správu. (Moja snúbenica o tom vie)," napísal. "pokračoval.

"Ak si zatiaľ nenašla, tak dúfam, že čoskoro lásku nájdeš. Ak si ma milovala tak veľmi vtedy, keď sme bolí takí mladí, môžem si len predstavovať, aká silná je tvoja láska teraz. Máš úžasné srdce. Viem, že sme vtedy boli len deti, no naučila si ma, čo je to láska. Pointa tohto celého je, že si dôvodom toho, že viem ľúbiť. Ty si ma to naučila, takisto aj ako sa vysporiadať s mojím hnevom a mojou depresiou, naučila si ma žiť naplno a za to som ti vďačný. Prajem ti veľa lásky a šťastia," napísal. Alexsin príspevok sa okamžite stal virálnym, dostal 400 000 lajkov iba za tri dni.

Zatiaľ čo mnoho ľudí tohto muža chválilo, boli aj iní, ktorých jeho posolstvo až tak nedostalo. "Neviem, neviem. Ak by som bola ja jeho snúbenica, bolo by mi dosť divné, keby chcel môj snúbenec poslať paragraf textu vyjadrujúci pocity svojej ex. Podľa môjho názoru je to čudné," komentovala fotografiu diskutujúca. "Umrela by som, ak by som mala muža, ktorý by sa perfektne hodil k inej žene," napísala ďalšia.

Jeden diskutujúci sa neudržal a opýtal sa Alexsy, prečo im vzťah nevyšiel. "Boli sme príliš mladí. Náš spoločný kamarát sa zabil, preto pre seba máme toľko rešpektu," vysvetlila. Alexsa mala takisto pár slov pre negatívnych komentujúcich. "Pre tých, ktorí vravia, že by vlastnú svadbu zrušili, ak by ich snúbenec spravil to isté, nevídím na to dôvod. Neflirtoval so mnou, iba mi poďakoval a zaželal veľa lásky a šťastia," napísala.

Alexa nakoniec povedala, že príspevok zdieľala hlavne preto, lebo chcela iným ukázať, že aj keď vzťah nevýjde, neznamená to, že sa ľudia majú neznášať. "Bez ohľadu na všetko zlé, boli ste súčasťou života iného človeka a on vášho," dodala.