Pretekári majú za sebou pekelnú etapu: Bolo ako v rúre, vraví Sagan

Austrálčan Caleb Ewan z tému Lotto Soudal je prvý šprintér s dvomi etapovými víťazstvami na 106. ročníku Tour de France.

V rýchlom závere 16. etapy so štartom aj cieľom v Nimes (177 km) na juhu Francúzska Ewan zdolal Taliana Eliu Vivianiho (Deceuninck - Quick Step) aj Holanďana Dylana Groenewegena (Jumbo-Visma). Pre Slováka Petra Sagana zostalo v koncovke na rovine štvrté miesto. Líder tímu Bora-Hansgrohe útočil spoza zadného kolesa Vivianiho, ale v samom závere rýchlostne nestačil na trojicu šprintérov pred ním.

Sagan po deviaty raz na tohtoročnej "Starej dáme" finišoval v päťke najlepších, pripísal si tretíkrát 4. miesto. Stačilo mu to na upevnenie líderskej pozície v bodovacej súťaži. Momentálne má na čele už 309 bodov a náskok 85 bodov pred Talianom Vivianim. Sagan stále suverénne mieri za rekordným siedmym víťazstvom v "zelenej" súťaži na TdF. Celkovo v kariére ho v stredu čaká 120. etapa v zelenom drese na slávnych pretekoch.

"Dnes bolo pocitovo ako v rúre. V pretekoch bolo dôležité nestratiť príliš veľa bodov oproti mojim konkurentom. Náš tím oäť pracoval veľmi dobre, ale na konci som nemal dostatočný priestor, aby som vyvinul plnú rýchlosť. Vďaka 4. miestu sa mi však podarilo získať niekoľko bodov, aby som si udržal náskok (v bodovacej súťaži, pozn.)," uviedol Sagan prostredníctvom oficiálnej stránky svojho tímu Bora-Hansgrohe.

V celkovom poradí o žltý dres zostal bezpečne na čele Francúz Julian Alaphilippe z tímu Deceuninck - Quick Step s náskokom 1:35 min pred Britom Geraintom Thomasom (Ineos) a 1:47 min pred Holanďanom Stevenom Kruijswijkom (Jumbo-Visma).

"Necítil som sa dobre počas etapy. Teplo mi prekážalo, trpel som a ani som nechcel na konci šprintovať. Mal som však extra motiváciu, keďže ma prišli osobne pozrieť manželka aj dcérka. Som veľmi šťastný, že som pre nich mohol vyhrať," uviedol Caleb Ewan v prvej televíznej reakcii. "V závere rozhodlo to, že som začal šprintovať skôr ako ostatní," dodal 25-ročný Ewan, ktorý si pripísal 37. víťazstvo v kariére a ôsme v tomto roku.

Veľké teplo a aj vietor v niektorých častiach boli sprievodnými znakmi utorkovej etapy po druhom dni voľna na Tour de France. Z hľadiska profilu to bola jedna z najmenej náročných etáp iba s jednou horskou prémiou štvrtej kategórie. Únik dňa sa zrodil ihneď po štarte vďaka dvojici Alexis Gougeard (AG2R), Stéphane Rossetto (Cofidis). O čosi neskôr sa k nim pripojilo trio Lukasz Wišniowski (CCC), Lars Ytting Bak (Dimension Data) a Paul Ourselin (Total Direct Énergie). Francúz Rossetto piatou účasťou v úniku vyrovnal rekordný zápis Tima Wellensa (Lotto Soudal) na TdF 2019. Po 65 km prišla na rad šprintérska prémia vo Vallérargues a z víťazstva z úniku sa dočkal 39-ročný Bak, najstarší muž pelotónu, ktorá jazdí na svojej poslednej Tour.

Hlavné pole došlo na prémiu s odstupom 1:15 min a Elia Viviani (Deceuninck - Quick Step) si na 6. mieste došprintoval po 10 bodov. Peter Sagan sa výrazne nesnažil. Aj tak skončil deviaty a na čele šprintérskej súťaže mal v tej chvíli už 291 bodov a virtuálne náskok 92 pred Talianom Sonnym Colbrellim (Bahrain-Merida). Neskôr nasledoval pád britského obhajcu Gerainta Thomasa, ale zaobišiel sa bez následkov. Sto kilometrov pred koncom etapy bol náskok cyklistov v úniku 1:35 min, ale potom už začal klesať. Dánsky matador Bak vyhral aj jedinú vrchársku prémiu na 96. km Cote de Saint Jean du Pin. Približne 82 km pred cieľom postihol mechanický problém Petra Sagana, ale slovenský cyklista čoskoro vysadol na bicykel a bol späť v pelotóne.

Necelých 30 km pred koncom etapy sa nečakane skončila francúzska púť Jakoba Fuglsanga. Dánsky cyklista tímu Astana sa ocitol v páde a po ňom sa už nevrátil do sedla bicykla, ale nastúpil do sanitky. Dôvodom bola pravdepodobne zlomená ruka, 34-ročný Dán sa rozlúčil z deviatej priečky celkového poradia. Do záverečných 15 km etapy si pätica v úniku doniesla ešte 30-sekundový náskok, ale potom už rapídne klesal. O výrazne zvýšené tempo v pelotóne sa vtedy starali jazdci tímu Jumbo-Visma.

Osem kilometrov pred koncom už mal hlavný "balík" na dohľad pretekárov v úniku, ale tí ešte aj 5 km pred cieľovou čiarou mali 11 sekúnd k dobru. Ich snaha sa definitívne skončila 2,5 km pred "páskou". Na čele pelotónu vtedy dobre pracovali aj jazdci Bora-Hansgrohe, najmá Daniel Oss. Jeho tímový kolega Peter Sagan nechýbal v záverečnej bitke o etapové víťazstvo. Do záverečného kilometra Sagan vletel na šiestej pozícii zavesený za Eliom Vivianim. Vydržal za ním až do konca, ale tentoraz boli rýchlejší ako 29-ročný Slovák aj ďalší dvaja klasickí šprintéri Caleb Ewan a Dylan Groenewegen.

Výsledky - Tour de France 2019:

16. etapa (Nimes - Nimes, 177 km): 1. Caleb Ewan (Aus.) Lotto Soudal 3:57:08 h, 2. Elia Viviani (Tal.) Deceuninck - Quick Step, 3. Dylan Groenewegen (Hol.) Jumbo-Visma,, 4. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe, 5. Niccolo Bonifazio (Tal.) Total Direct Énergie, 6. Michael Matthews (Aus.) Sunweb - všetci rovnaký čas ako víťaz

Poradie po 16. etape /žltý dres/: 1. Julian Alaphilippe (Fr.) Deceuninck-Quick Step 64:57:30 h, 2. Geraint Thomas (V. Brit.) Ineos +1:35 min, 3. Steven Kruijswijk (Hol.) Jumbo-Visma +1:47, 4. Thibaut Pinot (Fr.) Groupama-FDJ +1:50, 5. Egan Bernal (Kol.) Ineos +2:02, 6. Emanuel Buchmann (Nem.) Bora-Hansgrohe +2:14

Bodovacia súťaž /zelený dres/: 1. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe 309 bodov, 2. Elia Viviani (Tal.) Deceuninck-Quick Step 224, 3. Sonny Colbrelli (Tal.) Bahrain-Merida 203, 4. Michael Matthews (Aus.) Sunweb 201, 5. Caleb Ewan (Aus.) Lotto Soudal 198, 6. Jasper Stuyven (Belg.) Trek-Segafredo 142

Vrchárska súťaž /bodkovaný dres/: 1. Tim Wellens (Belg.) Lotto Soudal 64 bodov, 2. Thibaut Pinot (Fr.) Groupama-FDJ 50, 3. Thomas de Gendt (Belg.) Lotto Soudal 37.