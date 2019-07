Amande stroskotalo manželstvo s 300-ročným duchom piráta: Desivé zistenie, koho si zobrala

Žena, ktorá bola vydatá za 300-ročného ducha piráta, prezradila dôvod ich rozchodu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Amanda Teague (46) zo severoírskeho Downpatricku sa v roku 2016 vydala za Jacka. Keďže bol jej milenec v čase svadby už pomerne dlhú dobu po smrti, konala sa v medzinárodných vodách, aby sa manželstvo mohlo považovať za legálne. Podľa informácií portálu Unilad však Amanda tvrdí, že sa ju minulý rok pokúsil zabiť, a preto ho musela vyhnať.

Amanda sa dostala k spiritualite v roku 2010 po tom, čo jej zomrel syn.Dvojica sa niekoľko mesiacov zbližovala, až sa nakoniec zobrali.

"Trvalo to takto dva roky. Moje zdravie bolo stále horšie a horšie, až som takmer umrela. Minulý jún som skončila v nemocnici so sepsou a museli ma operovať," vyvetlila Amanda. "Jack bol vlastne energetický upír. Keď človek zomrie, je pre ducha úplne normálne, ak ostane istý čas v pozemskej ríši, no keď ostane príliš dlho, potrebuje zdroj energie. Jack ma nanešťastie takto využíval. Nikdy neprijal svoju vlastnú smrť, chcel ďalej žiť cez moje telo," dodala.

Amanda ku koncu vzťahu tušila, že sa tieto problémy nebudú dať len tak jednoducho vyriešiť. Minulý rok v decebri sa preto rozhodla pre rozvod exorcizmom. Od vtedy už upustila aj od všetkých spiritualistických praktík, pretože, ako tvrdí, minca má aj druhú stranu a nie všetko je pekné a pozitívne. Amanda si od rozvodu dala život do poriadku a vraví, že je na seba veľmi hrdá.