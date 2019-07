Veľký prieskum o spokojnosti zamestnancov: Za koľko by zradili zamestnávateľa

Uvažujete o zmene zamestnávateľa? Aký vysoký plat by vás presvedčil?

Slováci sa už nedajú kúpiť za lacný peniaz. Z prieskumu, ktorý si dala urobiť personálna agentúra Manuvia, vyplýva, že väčšine ľudí by konkurencia musela pridať najmenej 200 eur. Firmy napriek tomu musia byť v strehu. Mnohí zamestnanci sú naklonení zmene miesta. Len štvrtina slovenských zamestnancov by sa dala nalákať na plat vyšší ako 100 eur. Až dve tretiny ľudí by si museli polepšiť najmenej o 200 eur.

„Recruiteri by teda mali počítať s tým, že musia uchádzačom ponúknuť podstatne vyššiu mzdu, než mali v predchádzajúcom zamestnaní, a pokiaľ si chcú udržať súčasných zamestnancov, mali by sa skôr zamerať na ich spokojnosť. Viac než kedykoľvek predtým si zamestnanci uvedomujú, aké benefity im zamestnávateľ ponúka a aké pracovné prostredie majú,“ hovorí generálny riaditeľ agentúry Manuvia Peter Dosedla.

Výsledky prieskumu potvrdzujú skutočnosť, že terajšia situácia na trhu práce nahráva zamestnancom. Tretina respondentov sa chystá zmeniť miesto v najbližšom čase, ďalšia štvrtina to nevylučuje. Zajačie úmysly majú najmä mladší a ľudia so základným vzdelaním. „Teda veľmi často ľudia na pozíciách, ktoré je už dnes veľmi ťažké obsadiť,“ dodáva Dosedla.

Dopyt po operátoroch už klesá

Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit

Postupne sa mení charakter voľných pracovných pozícií. Najväčší dopyt je síce stále po operátoroch výroby, no počet voľných pozícií v tejto oblasti sa už znižuje, čo pravdepodobne súvisí s cyklickým spomaľovaním prichádzajúcim z externého prostredia, ktoré ako prvé postihuje exportérov, t. j. priemysel. Naopak, obchod a služby, kam sa cyklické spomalenie bude dostávať s miernym odstupom, hlásia stále nárast neobsadených miest. Čoraz viac sa zvýrazňuje aj nedostatok špecialistov, čo zvyšuje nároky na vzdelanie uchádzačov o prácu. Mierne rastie podiel voľných pozícií, ktoré vyžadujú vysokoškolské vzdelanie.

Mladí muži majú najviac odvahy Otvoriť galériu Na prieskume sa zúčastnilo 1 050 zamestnancov. Zdroj: Manuvia

- o zmene zamestnania uvažujú obyvatelia všetkých slovenských regiónov, najmenší podiel majú v Trnavskom a Žilinskom kraji (pod 30 % opýtaných)

- 33 % mladých dospelých si myslí, že nájsť džob by im trvalo len niekoľko týždňov

- len 23 % zamestnancov v preddôchodkovom veku reagovalo rovnako

- až 59 % žien a len 40 % mužov si myslí, že zamestnať sa by im trvalo viac ako mesiac