Špurtéri by sa mali opäť ukázať: Mohla by to byť opäť etapa šitá na môj vkus, tvrdí Sagan

Ako vidí svoje šance v 17. etape Peter Sagan?

"Mohla by to byť opäť etapa šitá na môj vkus. Uvidíme, čo sa bude diať. Bude mať kopcovitý profil. Nebude vôbec jednoduché dostať sa do úniku. Prvé preteky, ktoré sa vôbec odohrajú, budú dostať sa do úniku. Záleží aj na tom, koľko síl pretekár vydá v tom pokuse, aby tam bol. Z tých 20 - 30 pretekárov, ktorí sú v úniku, sa to potom vykryštalizuje. Niektorí tam budú iba náhodou a ďalší si to zase poriadne odmakajú. Očakávam šprintérsky záver. Tuším to, bude znova 50-bodová etapa, takže dúfam, že vyhrám a zvýšim tak svoj náskok v boji o zelený dres," povedal trojnásobný majster sveta Sagan.

Štart: 12.40 hod. (Pont du Gard) Cieľ: 17.25 hod. (Gap)

Profil: kopcovitý (200 km) Šanca Sagana: veľmi veľká