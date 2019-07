Dievča († 19) si na koncerte dalo tabletku s lebkou: Strašné svedectvo otca z márnice

Milagros Alanis Moyano z Argentíny sa spolu so svojou sestrou-dvojčaťom nedávno presťahovala do Španielska.

Tínedžerka pracovala ako plavčíčka v dovolenkovom rezorte S´Arenal na Malorke. Keď sa vybrala na koncert talianskeho dídžeja do mesta Son Fusteret, užila žltú tabletku s vyobrazením lebky, o ktorej si myslela, že je to extáza. V skutočnosti sa v nej nachádzal aj jed na potkany. Alanis po dvoch dňoch v krutých bolestiach zomrela.

Otec tínedžerky na sociálnej sieti zúri. ,,Chcel by som vedieť, kto môjmu malému dievčatku predal tento jed, aby som mu mohol priložiť pištoľ k hlave. Poslala nám video z Instagramu, ako tancuje, potom už bola prevezená do nemocnice. Je to posledné jej video, ktoré máme. Odišla na koncert a vyzerala nádherne, poslala nám fotky cez WhatsApp. Povedali sme jej, nech si to užije, ale dáva si pozor,“ napísal otec Paulo.

Lenže svoju dcéru potom videl až v márnici. ,,Je ťažké o tom písať, ale keď som bol pri nej, musel som sa pozrieť na jedno z jej tetovaní, aby som ju identifikoval. Nevyzerala ako to isté dievča. Moja krásna Alanis, mala len 19,“ zúfa. Smrť svojej dcéry chce pomstiť. ,,Tí, čo jej vzali život, už nikdy nebudú pokojne spať. Keď ich nájdem, skapú ako potkany.“

Smúti aj Alanisin brat. ,,Je šialené, čo spravila, keďže nebrávala drogy. Začala sa kamarátiť s ľuďmi, ktorí ju ťahali na zlé chodníčky,“ povedal Lautaro pre malorský denník Ultima Hora. Po ostrove už koluje výstraha, aby si ľudia dali na falošnú extázu pozor.

Portál Mirror pripomína tiež tohtoročný prípad z Ibizy, kedy trojročné ruské dievčatko, ktoré bolo na dovolenke s rodinou, našlo na ihrisku extázu a prehltlo ju. Skončilo na jednotke intenzívnej starostlivosti bojujúc o život, jej stav sa už medzitým zlepšil.