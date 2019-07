Neuveríte, čo nám Slovákom chutí

Špeciálny projekt

Je možné, že Slováci prestávajú byť mäsožravcami? Ako prezradil prieskum, tak naše taniere začínajú byť viac než pestré. My sme sa na to pozreli podrobnejšie a zistili sme, o čom to celé je.

Reprezentatívny prieskum robený v máji tohto roka sa zameral na to aký máme my, Slováci, vzťah k ovociu a zeleninu. Niektoré veci potvrdili naše domnienky, avšak prišli sme aj na pár prekvapí. Vedeli ste, že ... .... muži majú radšej jahody a banány ako jablká či hrozno? ... ženy jedia oveľa viac ovocia a zeleniny ako muži? Obe pohlavia sa však pritom riadia podľa sezóny. ... ženy majú výrazne radšej jahody, kiwi či mango? A muži zas pomaranče, hrušky, citróny či černice? ... Slovákom už až tak nezáleží na cene? Viac si potrpia na čerstvosť, kvalitu a chuť. ... paradajky môžeme nazvať našou národnou zeleninou? Na rovnakom prvom mieste ich umiestnili aj ženy aj muži. Za naše top ovocie považujeme zas jahody. .... muži sa ozaj nezaprú, je vidno, že medzi ich obľúbené jedlo patrí „vepřo, knedlo, zelo“ – práve kapusta a zemiaky totiž patria medzi ich top obľúbenú zeleninu. ... sme zdravší národ ako pred 10 rokmi? Tvrdíme totiž, že jeme viac ovocia a zeleniny. Otvoriť galériu Zdroj: BILLA ... chceme vedieť čo jeme? Viac ako polovica z nás si prezrie odkiaľ má svoj obsah taniera. Radšej máme slovenské ovocie a zeleninu. Považujeme ho za kvalitné, menej chemicky ošetrované a zároveň týmto spôsobom podporujeme lokálnych dodávateľov. ... značka Slovenská farma sú produkty čisto slovenského pôvodu nielen ovocia a zeleniny, ale aj mäsa? Jej kúpou podporíte slovenských pestovateľov ako Záhradkárske služby PAULIS v Marcelovej, firma VITA-ZEL z rovnakej obce, BONI FRUCTI z Dunajskej Lužnej, ZELENINÁRSKA SPOLOČNOSŤ v Pustých Úľanoch a GreenCoop družstvo zo Zlatnej na Ostrove. *Prieskum bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke 508 respondentov v čase 10.5. – 15.5.2019 agentúrou 2muse pre spoločnosť BILLA.