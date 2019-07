Mestečko Rapperswil-Jona odhalilo tajnosti: Tu bude bývať tenisová hviezda!

Tridsaťtisícové mestečko Rapperswil-Jona vo švajčiarskom kantóne St. Gallen dostane už o niekoľko mesiacov exkluzívneho obyvateľa, resp. obyvateľov.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Budú nimi 20-násobný grandslamový šampión Roger Federer (37) a jeho rodina. Najobľúbenejší tenista na svete kúpil pozemok v zátoke Kemprathner priamo pri Zürišskom jazere. Vôbec nejde o maličkosť, pozemok má výmeru 16 000 metrov štvorcových a jeho odhadovaná cena je 40 - 50 miliónov švajčiarskych frankov, teda 36 - 45 mil. eur. Informuje o tom portál magazínu Schweizer Illustrierte.

Ešte v apríli tohto roku sa zdalo, že sa nič nebude predávať ani kupovať. "Stavenisko zostáva majetkom spoločenstva dedičov. Všetko ostatné, rovnako ako meno kupujúceho, sú iba špekulácie," uviedol zastupujúci právnik Walter Locher. Lenže odvtedy sa ľady pohli a už je isté, že Federer sa stane obyvateľom mesta na severovýchode Švajčiarska. "Dosiaľ sme museli mlčať a vôbec to nebolo jednoduché. Teraz je špekuláciám koniec. Môžeme potvrdiť, že nehnuteľnosť v bezprostrednej blízkosti jazera už patrí našej tenisovej hviezde a jeho rodine. Tešíme sa z toho," potvrdil starosta Rapperswill-Jona Martin Stöckling, cituje ho Linth Zeitung.

Čoskoro 38-ročný Federer s manželkou Mirkou a ich 9-ročné dievčatá Myla a Charlete, resp. 5-roční chlapci Leo a Lenny sa ešte tak skoro nebudú sťahovať k Zürišskému jazeru. Švajčiari píšu, že len v jeseni sa začne s výstavbou obytného komplexu s vonkajším tenisovým kurtom a fitnescentrom. Súčasťou komplexu majú byť aj školské budovy určené na výchovu detí.

"Tenisový dvorec je určite zahrnutý v stavebných plánoch," potvrdil Stöckling. Podľa informácií Schweizer Illustrierte Federer až doteraz veľmi nechcel hovoriť o tom, kde chce v budúcnosti natrvalo s rodinou zakotviť. Pri jeho celosvetovej popularite je ochrana súkromia a rodinného života vysoká priorita. Nehrozí, že keď sa presťahuje na miesto, ktoré už bude poznať verejnosť, že tam s rodinou nenájde potrebný pokoj?

"Je nepravdepodobné, že sa turisti z celého sveta začnú sťahovať do Rapperswilu kvôli Federerovi. Nemyslím si, že sa tam začnú konať púte a ľudia si budú fotografovať jeho dom. Muselo by tam existovať verejné múzeum alebo aspoň jeho socha, aby sa niečo podobné začalo diať," uviedol šéf turistického spolku v Rapperswile Simon Elsener. "Oveľa dôležitejšie bude, aby mal Federer dobré vzťahy s tými, ktorí toto miesto obývajú už dlhé roky," myslí si Elsener. V tejto súvislosti sa už prihlásila regionálna politička Barbara Kellerová-Inhelderová, ktorá až dosiaľ nemala na dverách svojho domu zvonček. "Kvôli Federerovi si ho však asi budem musieť nainštalovať. To ak by chcel prísť k nám predstaviť seba aj svoju rodinu," uviedla.