Muži poškodili pamätník obetí terorizmu v Osle: To, čo spravili, je hrozné

Nórska polícia v pondelok zadržala dvoch mužov podozrivých z toho, že nasprejovali na pamätník obetiam teroristického útoku v Osle a na ostrove Utöya hákový kríž.

Informovala o tom agentúra AFP. Nórsko si v pondelok pripomenulo ôsme výročie atentátov, pri ktorých pravicový extrémista Anders Behring Breivik zavraždil celkom 77 ľudí. Pamätník, ktorý vandali poškodili, stojí v meste Tønsberg, zhruba 70 kilometrov južne od metropoly Osla. Žulový blok je jedným zo skupiny pomníkov, ktoré dostali tie nórske mestá, z ktorých pochádzali obete teroristických útokov z 22. júla 2011.

Poškodenie pamätníka si obyvatelia Tønsberg všimli skoro ráno, večer polícia potom na Twitteri oznámila, že chytili dvoch podozrivých vo veku okolo dvadsať rokov. "Je to hrozné," komentovala čin nórska premiérka Erna Solbergová. Podľa nej je ťažké si predstaviť, že by motív činu nebol politický.

Nóri si pripomínali výročie najhoršieho násilného činu od konca druhej svetovej vojny. Pravicový extrémista Breivik 22. júla 2011 zaútočil najskôr vo vládnej štvrti v centre Osla, kde ním nastražená bomba zabila osem ľudí. Tým terorista odpútal pozornosť a v prezlečení za policajta sa vydal na ostrov Utöya, kde v tej dobe bolo viac ako 500 mladých ľudí, z ktorých 69 počas hodinu a pol trvajúceho vyčíňania zastrelil. Súd ho za to neskôr poslal na 21 rokov do väzenia. Trest môže byť opakovane predlžovaný až do jeho smrti.