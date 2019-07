Trump sa chce stať prostredníkom v dlhoročnom konflikte: USA zmenilo svoj postoj

Americký prezident Donald Trump sa v pondelok ponúkol robiť prostredníka v dlhoročnom spore medzi Indiou a Pakistanom o himalájsky región Kašmír, čím naznačil zmenu v pretrvávajúcom postoji USA, na základe ktorého musí byť záležitosť vyriešená bilaterálne.

Informovala o tom agentúra AFP. "Ak môžem pomôcť, rád by som bol prostredníkom," povedal Trump v Bielom dome, kde privítal pakistanského premiéra Imrana Chána. "Ak môžem akokoľvek pomôcť, dajte mi vedieť," dodal. AFP pripomína, že to nie je po prvý raz, čo sa Trump ponúkol zakročiť v súvislosti so zdanlivo neriešiteľným medzinárodným konfliktom.

Sprostredkovanie zo strany USA, ktoré sa Pakistan dlho snažil dosiahnuť, však India pravdepodobne otvorene odmietne. Kašmír je už od roku 1947 rozdelený medzi Indiu a Pakistan, ale obe krajiny si stále robia nárok na celý tento región a bojovali oň už v dvoch vojnách.

Trump minulý piatok povedal, že je pripravený pomôcť Južnej Kórei a Japonsku vyriešiť ich pretrvávajúci spor v súvislosti s nútenými prácami z obdobia druhej svetovej vojny. V roku 2017 sa ponúkol robiť sprostredkovateľa medzi Čínou, Vietnamom a ďalšími krajinami v ázijsko-tichomorskom regióne, pripomína AFP.