Martin Šmahel po narodení dcérky Emky v šiestom mesiaci: Prvý dôvod na radosť

Známy fitnes tréner Martin Šmahel (36) je už tri týždne dvojnásobným oteckom. Priateľka Beáta, s ktorou tvorí pár dva roky, po zdravotných problémoch porodila dcérku Emku v 26. týždni tehotenstva.

Hoci bol príchod malého dievčatka na svet bez komplikácií, počas prevozu z jednej bratislavskej nemocnice do druhej mala sanitka vážnu nehodu. Napriek neľahkým životným udalostiam však môže mať teraz sympatický športovec opäť úsmev na tvári.

Šmahel spolu s priateľkou dokázali šesť mesiacov tajiť pred verejnosťou, že sa stanú rodičmi. Mali na to svoje dôvody, keďže Beáta nemala ideálne tehotenstvo. Spoločná dcérka sa napokon vypýtala na svet o štrnásť týždňov skôr. Martinovo druhorodené dieťatko sa napokon narodilo v 26. týždni - a s hmotnosťou len 800 gramov. Momentálne je Emka hospitalizovaná v jednej z bratislavských nemocníc a známy fitnesák ju dennodenne navštevuje.

Od dcérkinho narodenia uplynuli tri týždne a Šmahel má konečne aspoň malý dôvod na radosť. Jeho princezná totiž robí veľké pokroky a má sa oveľa lepšie. „Stále je v inkubátore. Má 840 gramov. Po prevoze, nehode sanitky a operácii schudla, trošku už priberá, dostáva už aj mliečko,“ prezradil šťastne Martin, ktorý sa teší z každého gramu, ktorý jeho malá princezná priberie na váhe.

Vážna nehoda

Krehké stvorenie má za sebou náročné obdobie, keďže len pár dní po narodení ho lekári prevážali z jednej bratislavskej nemocnice do druhej. Sanitka so Šmahelovou čerstvo narodenou dcérkou mala počas cesty vážnu nehodu a Emka bola dokonca v ohrození života. „Najskôr to vyzeralo, že bábätko celý ten silný náraz neprežilo. Malo sa mu zastaviť srdiečko a doktorka musela len 800-gramové dievčatko oživovať. Práve vďaka duchaprítomnosti lekárky malá žije. Už je po operácii a stabilizovaná,“ povedal po tragickom momente zdroj Nového Času.