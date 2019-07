Šialená jazda pripravila Štefániu o syna: Mareka († 18) zabila rozseknutá pneumatika

Na Gemeri si zubatá podáva kosu! Po sobotňajšej tragickej smrti manželského páru zo Slavošoviec v aute, vyhasol v noci z nedele na pondelok Marekov († 18) život. K tragickej havárii mladíkov došlo v Dobšinej, pričom stále nie je jasné, kto v osudnej chvíli šoféroval.

Zdrvená Marekova mama Štefánia (41) teraz oplakáva milovaného syna. „Vyučil sa za murára a ešte aj v nedeľu bol vypomáhať na stavbe. Čo sa potom stalo, neviem, ale tušila som, že niečo zlé, keď sa domov dlho nevracal,“ povedala Novému Času s plačom Štefánia, ktorá má ešte štyri deti. Nariekal aj jeho starý otec Milan (63): „Marek bol výborný vnuk, všetkým pomáhal. Dúfam, že sa na nás v nebíčku usmieva,“ povedal so slzami v očiach.

Kam sa presúvala v noci z nedele na pondelok partia troch mladíkov v aute, je zatiaľ nejasné. Okrem Mareka v požičanej Škode Felicia sedeli ešte aj Jaroslav (21) a Milan (13). „Vodič pravdepodobne z dôvodu neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky narazil prednou časťou vozidla do odstavenej Škody Fabia Combi.uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.Pri havárii Marek na mieste zahynul. V aute sedel na doposiaľ nezistenom mieste. Jaroslav, ktorému v dychu namerali 0,94 promile alkoholu, utrpel iba ľahšie zranenia a Milan sa nezranil. To, či alkohol požil nebohý Marek, určí pitva.Polícia bude vyšetrovať aj to, kto z mladíkov vozidlo šoféroval, keďže po príchode na miesto udalosti vo vozidle už nikto nebol. Ani jeden z dospelých členov posádky nemal vodičák,“ uzavrela hovorkyňa.