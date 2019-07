Gauffová nakoniec bude štartovať na US Open: Už pre ňu našli dieru v pravidlách

To by Amerika neprežila, aby jej wimbledonský zázrak nehral na US Open!

Príbeh novej tenisovej hrdinky Cori Gauffovej (15) pozná celý svet, a tak nečudo, že organizátori posledného grandslamového turnaja vyhlásili, že Cori u nich musí hrať, aj keby mali zmeniť tenisové pravidlá. Práve platné reguly tohto športu sú však proti tomu, aby sa tenisová hviezda budúcnosti ukázala doma, svojim vlastným fanúšikom. Aby sa dostala priamo do hlavnej súťaže. Gauffová síce v rebríčku poskočila z 313. na 141. priečku, ale to je na priamu účasť málo. Nemôže dostať ani voľnú kartu, lebo hráčkam v jej veku pravidlá dovoľujú hrať tri turnaje a nie viac ako desať zápasov za sezónu, aby neboli preťažované. Tragická správa zo sveta tenisu: Skonal trojnásobný grandslamový šampión (†64) Všetci vedia, že ide len a najmä o peniaze. O zisky z reklám a televíznych prenosov, ktorých sledovanosť počas Wimbledonu a zápasov mladučkej Cori v USA vzrástla o 30 percent. To si organizátori nemohli nechať ujsť, a tak hľadali, až našli dieru v pravidlách! Cori Gauffová tak v pavúku US Open bude. Nikde vraj nie je napísané, že tri voľné karty sa vzťahujú aj na grandslamové turnaje!