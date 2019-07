Pred Alpami si prídu na svoje šprintéri: Po dni voľna šanca pre Tourminátora!

Po voľnom dni sa začína posledná fáza tohtoročnej Tour de France. Kým sa cyklisti dostanú do Álp, na rozbeh je tu rovinatá etapa pre šprintérov v okolí mesta Nimes.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

"Na túto etapu sme v tíme čakali od začiatku Tour de France. Myslíme si, že je dokonale šitá na nášho Petra Sagana. Po drsných kopcoch a druhom dni voľna máme na pláne opäť rovinatú etapu so šprintérskym finišom. Dosť dôležitú úlohu bude zohrávať vietor. Ak zafúka, bude to v pelotóne dosť nervózne. Neočakávam však žiadne úniky. Skôr, ako som už povedal, zrejme budeme svedkami ostrého špurtového súboja v závere. My sa budeme, samozrejme, snažiť bojovať za Peťa, aby si na tohtoročnej Tour pripísal už svoje druhé etapové víťazstvo a zvýšil tak svoj náskok v boji o rekordný siedmy zelený dres," myslí si nemecký cyklista z tímu Bora-hansgrohe Marcus Burghardt (36).

Štart: 13.30 hod. (Nîmes)

Cieľ: 17.25 hod. (Nîmes)

Profil: rovinatý (177 km)

Šanca Sagana: veľmi veľká.