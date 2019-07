Nevie, čo s peniazmi?! Kucherenko si zmyslela zlatý balkón, developer ju zrušil ako nikto

Luxusné chúťky nezaprie! Modelka Silvia Kucherenko (36) sa vybrala do Bešeňovej, povestnej termálnymi prameňmi a aquaparkom. Viac ako relax vo vode ju však tentoraz zaujímali miestne apartmány, pričom prezradila aj svoje netradičné predstavy o bývaní. Sprievodcu jej robil slovenský developer z Gruzínska Nodari Giorgadze. Silvia mu kládla otázky, pri ktorých musel miestami „prepočítavať“. „Mohla by som mať aj zlatý balkón, ak by som chcela?“ spýtala sa Silvia, ktorá zrejme nečakala nasledovnú studenú sprchu.