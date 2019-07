Rodina si myslela, že ide iba na krst: Mladý pár si pre nich pripravil prekvapenie, plakali všetci

Pár prekvapil svoju rodinu a priateľov nečakanou svadbou hneď po krste ich dieťaťa.

Laura Djamalis a jej manžel Danny Roberts skrývali svoje svadobné plány pred sedemdesiatimi hosťami. Tí sa ničnetušiaci zišli v kostole v Spojenom kráľovstve v meste Heywood, aby si pozreli krst sedemmesačnej Winter. Po omši vyšla Laura z kostola, dala si závoj a za rytmu známej piesne Here Comes The Bride sa vrátila do kostola.

Manželia boli zasnúbení už dva roky. Takýto plán svojej svadby snovali šesť týždňov pred krstom a cirkev im dala svoje povolenie. Jediní, ktorí o svadbe vedeli, boli Laurina sestra Nichola a jej partner Luke, Laurini rodičia Mike a Pat a Dannyho strýko Paul. Laura priznala, že pre ňu bolo veľmi ťažké skrývať takéto prekvapenie: "Absolútne neviem zachovať tajomstvo, no nikto nič netušil."

Po krste sa spýtala svojej sestry, či jej pomôže prebaliť Winter, a svojmu otcovi povedala, nech jej donesie k tomu potrebné veci. Tak sa dostali z kostola a bežali sa prezliecť na svadbu. Laura si dala na hlavu závoj a vzala kyticu s pripevnenými fotkami jej starej mamy a otca.

Farár potom usadil všetkých prítomných s tým, že Danny a Laura by im chceli povedať ešte niečo. Začala hrať hudba, vystúpila Laurina sestra s malou Winter a za nimi šli mladí snúbenci. "Všetci plakali - nikto nič netušil."

Laura prezradila, že sa bála, že si kvôli nervozite tento veľký deň ani neužije, no nakoniec bola nadšená. Mladomanželia urobili všetko preto, aby ich svadba nezatienila krst malej Winter.

Svadobná hostina sa konala v hoteli Birch v Heywoode, kde sa hostia najedli nielen zo švédskych stolov, ale ochutnali aj svadobnú tortu, prišiel i kúzelník a nechýbala ani diskotéka. V blízkej budúcnosti sa chystajú na medové týždne a druhé medové týždne s celou rodinou ich čakajú ďalší rok na Cypre.