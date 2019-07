Nová výzva: Pocta pre Jána Muchu od slávnej Legie

Úspešný reprezentačný gólman Ján Mucha (36) 1. januára tohto roku definitívne ukončil bohatú hráčsku kariéru, ale dlho bez futbalu nezostal! Nedávno dostal lukratívnu ponuku trénovať gólmanov v Legii Varšava, na ktorú bez váhania prikývol. V najslávnejšom poľskom klube už v minulosti ako hráč pôsobil päť rokov a v roku 2006 získal aj majstrovský titul!

Mucha svoj posledný zápas v hráčskej kariére paradoxne odchytal 5. decembra 2018 na svoje 36. narodeniny. V tom čase ešte vypomáhal na pár duelov škótskemu tímu FC Hamilton Academical, kde mu 1. januára tohto roku vypršala krátkodobá zmluva a rozhodol sa ukončiť bohatú kariéru.

„Už dlhšie som mal v hlave, že nastal čas na koniec kariéry. Jednak už tie ponuky neboli finančne lukratívne a chýbala aj motivácia,“ vyjadril sa pre Nový Čas bývalý reprezentačný gólman Ján Mucha, ktorý však dlho bez aktívneho futbalu neostal. Pred pár dňami sa totiž dohodol na ročnom kontrakte s najslávnejším poľským klubom Legiou Varšava, kde bude pôsobiť v pozícii trénera gólmanov. „Vlani som bol v Legii päť dní na stáži. Oni vedeli, že mám brankársku licenciu a hľadali na túto pozíciu človeka. Keďže vo vedení klubu i v realizačnom mužstve sú ľudia, s ktorými som v minulosti za Legiu hrával, tak vedeli, čo môžu odo mňa očakávať a dali mi ponuku. Veľmi si to vážim, pretože na post trénera gólmanov sa hlásili desiatky adeptov a to, že si vybrala mňa Slováka, je veľká pocta,“ pokračoval Jano, pre ktorého je Legia doslova srdcovkou. „Pôsobil som tu ako brankár päť rokov a boli to najkrajšie roky mojej kariéry. Myslím si, že som sebe i slovenskému futbalu urobil dobré meno v Poľsku a teraz sa budem snažiť v tomto trende pokračovať,“ dodal.