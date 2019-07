Pred dovolenkou si radšej skontrolujte pas: Vyvarujte sa 6 najčastejším chybám

Dovolenková sezóna je v plnom prúde a hoci sme si zvykli stále častejšie cestovať len s občianskym preukazom, do krajín mimo Európskej únie ešte stále potrebujeme pas.

Že tento cestovný doklad potrebujú aj najmenšie deti sme si už zvykli, avšak stále sú chyby, ktoré v súvislosti s pasom opakujeme stále dookola. Viete, na čo si dať pozor?

Cesta na dovolenku je stresujúca. Ak sa chystáte na cestu lietadlom, dôležité je nič nezabudnúť, ale aj správne si pobaliť veci. „Každý cestujúci sa musí pobaliť do vlastnej batožiny,“ pripomína Veronika Ševčíková, hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika. „Ak sa rodina zbalí do jedného kufra so sčítanou hmotnosťou dvoch menších batožín, dopravca si bude účtovať dodatočný poplatok.“ Pri strese z cesty samotnej často zabudneme na pasy a čo presne musia spĺňať.

1. Platnosť dokladu

Znie to až neuveriteľne, ale ešte stále sa často stáva, že cestujúci zistí až pri vybavení na check-in pulte, že jeho pas už stratil platnosť. V tom prípade už nemáte čo urobiť a nebude vám umožnený odlet. Prídete o letenku aj o zaplatenú dovolenku.

2. Krátka platnosť

Pre vstup do niektorých dovolenkových krajín nestačí mať len platný pas, ale dĺžka platnosti musí byť ešte i niekoľko mesiacov po prílete do krajiny, občas dokonca po prílete domov. Ak cestujúci nemá dostatočne dlhú platnosť pasu, rovnako mu nie je umožnený odlet.

3. Nesprávna dĺžka platnosti pasu dieťaťa

Nestačí skontrolovať platnosť pasu a dĺžku platnosti pasu len dospelým osobám. Zatiaľ čo dospelý môže cestovať v rámci EÚ aj na občiansky preukaz, každé dieťa pri ceste do zahraničia musí byť držiteľom platného cestovného pasu. Deťom mladším ako 6 rokov sa cestovný pas vydáva s platnosťou na 2 roky. Aj pre ne pri ceste do vybraných krajín platí, že pas musí byť platný ešte aspoň 6 mesiacov po prílete do destinácie!

4. Rôzne priezviská ženy pred a po svadbe

Letné mesiace sú obdobím svadieb a svadobných ciest. Ženy si však musia dať pozor na to, že ich priezvisko musí byť rovnaké tak na letenke, ako i na cestovnom doklade – občianskom preukaze či pase. Rovnako priezvisko cestujúcej nahlásené v cestovnej kancelárii musí byť zhodné s priezviskom na cestovnom doklade. Ak teda žena odchádza na dovolenku ihneď po svadbe a nemá ešte vybavený občiansky preukaz či pas na nové priezvisko, treba v cestovnej kancelárii či pri kúpe letenky nahlásiť svoje dievčenské priezvisko.

5. Chýbajúce potvrdenia pri zdravotných komplikáciách

Letecké spoločnosti niekedy vyžadujú v prípade tehotenstva ženy či pri zdravotných komplikáciách potvrdenie od lekára. Overte si to pri kúpe letenky. Lekárske potvrdenie sa odporúča ukázať na bezpečnostnej kontrole v prípade, že má cestujúci v tele voperovaný kovový predmet, kardiostimulátor či potrebujete inzulínové perá a podobne. Potvrdenie by malo byť v slovenskom aj anglickom jazyku, nemusí byť úradne overené, spravidla nemá predpísaný vzor.

6. Stratený a znovu nájdený

Ak ste svoj pas nevedeli dlho nikde nájsť, nahlásili stratu na polícii a vybavili si nový doklad, no svoj pôvodný cestovný pas ste medzičasom našli, už naň neodletíte! Takýto pas je považovaný za neplatný! Pri odlete preto použite už svoj nový cestovný pas.

Posilnenie sa alkoholom pred odletom

Mgr. Veronika Ševčíková, hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika Otvoriť galériu Mgr. Veronika Ševčíková Zdroj: anc

- Radosť z odletu na dovolenku s kamarátmi neraz cestujúci oslavujú už na letisku alkoholom. Ak zamestnanci letiska spozorujú pasažiera pod vplyvom alkoholu či inej návykovej látky, takémuto cestujúcemu nie je umožnený odlet. Nemá nárok ani na vrátenie ceny letenky či náhradný let.

Podmienky pre vstup do krajín

Albánsko

- platnosť pasu aspoň 3 mesiace po návrate

Cyprus

- pre južný Cyprus platnosť pasu počas pobytu, pre severný Cyprus pri letoch cez Turecko platnosť pasu ešte aspoň 150 dní po návrate

Egypt

- platnosť pasu aspoň 6 mesiacov po prílete do krajiny, víza sa získavajú po prílete do krajiny

Izrael

- platnosť pasu počas pobytu

Jordánsko

- platnosť pasu 6 mesiacov po návrate z krajiny

Kapverdské ostrovy

- platnosť pasu aspoň 6 mesiacov po prílete do krajiny

Macedónsko

- platnosť pasu/ID aspoň 90 dní po prílete

Maroko

- platnosť pasu počas pobytu

Turecko

- platnosť pasu aspoň 150 dní po návrate (5 mesiacov)

Omán

- platnosť pasu aspoň 6 mesiacov po návrate

Spojené arabské emiráty

- platnosť pasu aspoň 3 mesiace po prílete

Tunisko

- platnosť pasu počas pobytu