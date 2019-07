Srdečné želanie Malachovskej mladomanželom: Ako prebiehal ich veľký deň? Pozrite si FOTOgalériu zo svadby

Pozrite si fotogalériu nádhernej svadby. Kristína, dcéra známej moderátorky Ivety Malachovskej (54) a operného speváka Martina Malachovského (51), má za sebou svoj veľký deň.

Kristína (25) povedala áno svojej dlhoročnej láske, Adamovi Kocianovi (24), ktorý hrá volejbal za nemecký národný tím. Moderátorka Novému Času prezradila, čo svojej dcére a zaťovi zo srdca najviac v ich veľký deň želá.

Malachovská ako milujúca mama verí, že láska jej dcére a zaťovi vydrží aspoň tak dlho ako jej a manželovi, s ktorým je už 26 rokov. „S manželom veríme, že budú mať rovnako šťastný a krásny život a budú na sebe vidieť to isté pekné aj po 25 rokoch ako to vidíme my na sebe s manželom,“ uzavrela optimisticky.

Mladomanželia svoju lásku spečatili v bratislavskom Primaciálnom paláci. Z neho previezol svadobčanov na hostinu originálny dopravný prostriedok. Kristína a Adam zvolili mestský vláčik.