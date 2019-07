Invázia monštier z hlbín: Potápač vyzerá pri obrovskej medúze ako trpaslík! Varovanie pre turistov

Ide z nich strach! Neďaleko brehov Británie v grófstve Cornwall sa začali objavovať obrie medúzy.

Prvú zazreli ešte v pondelok neďaleko mesta Falmouth, no v piatok potápači narazili na ešte väčšiu obludu, tentoraz pri mestečku St Austell Bay. Gigantický tvor meral takmer 2,5 metra a potápač pri nej vyzeral ako trpaslík. Británia sa teraz obáva invázie týchto obludných tvorov, keďže podľa svedkov sa začali čoraz viac približovať k brehom krajiny a sú väčšie ako kedykoľvek predtým.

Podľa odborníkov teplejšie počasie láka potravu medúz bližšie k britským brehom a to je dôvod, prečo sa tieto gigantické tvory približujú k pobrežiu. Invázia by teda podľa nich mohla hroziť práve v čase, keď tisícky turistov zamieria na dovolenku do oblasti Cornwallu.povedal pre britský portál Metro Will Hancock, majiteľ spoločnosti Fowey Shellfish Company, ktorá medúzu zvečnila. Podľa morskej biologičky Victorie Hobson tieto tvory merajú zvyčajne maximálne jeden meter a vážia 30 - 40 kg. „Vedia popŕhliť, ale je to celkom mierne, asi ako od žihľavy.,“ poradila turistom.

Koreňoústka pľúcnatá

Morská medúza

Žije: Severovýchodný Atlantik, ale aj Jadranské, Stredozemné, Čierne či Azovské more

Potrava: Je to dravec. Živí sa drobnými organizmami či morskými korytnačkami, ale vie uloviť aj väčšiu korisť.

Bežná Veľkosť:

Dĺžka: 1 m

Hmotnosť: 30 - 40 kg

Priemer klobúka: 80 cm