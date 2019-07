Donald Trump bojuje za prepustenie rappera, zadržaného vo Švédsku: Donútil ho k tomu tlak zo strany celebrít?

Americký prezident Donald Trump sa cez víkend pustil do boja za prepustenie rappera ASAP Rockyho, ktorého zatkli pred troma týždňami v Štokholme po tom, čo spolu s členmi svojho sprievodu na ulici surovo napadol človeka.

Trump dokonca vyhlásil, že v tejto veci zavolá švédskemu premiérovi Stefanovi Löfvenovi a poveril podľa vlastných slov aj svojho ministra zahraničných vecí Mikea Pompea, aby pre prepustenie rappera urobil aj on, čo je v jeho silách.

"Zavolám veľmi talentovanému švédskemu premiérovi a pozrieme sa na to, čo sa dá pre ASAP Rockyho urobiť. Veľmi veľa ľudí by si prialo, aby sa to rýchlo vyriešilo!" napísal Trump na Twitter.

Švédsky premiér Trumpovi odkázal, že sa s ním rád pozhovára, ale jednoznačne mu povie, že k americkému rapperovi bude jeho krajina pristupovať rovnako, ako k akejkoľvek inej osobe a nebude v tomto prípade robiť žiadne výnimky. "Vysvetlím mu, že švédsky právny systém je nezávislý. Vo Švédsku je pred zákonom každý rovný, a to sa týka aj zahraničných návštevníkov," povedal v sobotu Löfven.

Za angažovanosťou Trumpa sa skrýva podľa agentúry The Associated Press (AP) tlak zo strany jeho manželky Melanie a tiež celej plejády amerických celebrít, vrátane rappera Kayneho Westa, jeho manželky Kim Kardashian West, rapperky Nicki Minaj či speváka Seana Mendesa.

Kim Kardashian West v tejto veci Trumpovi telefonovala a žiadala ho o nápravu, a separátne tlačila aj na Trumpovho zaťa Jareda Kushnera, ktorý je prezidentovým obľúbencom.

AP píše, že Trumpova snaha "zariadiť" prepustenie černošského rappera môže súvisieť aj s jeho nedávnymi útokmi na štyri demokratické kongresmanky. Tie veľká časť americkej spoločnosti považuje za rasistické, a keďže nejde zďaleka o prvé prezidentove vyjadrenie, ktoré zaváňa rasizmom, Trump sa takto môže snažiť ukázať, že nie je rasista.

ASAP Rocky a niekoľko členov jeho sprievodu napadli začiatkom júla v Štokholme mladého človeka, a hoci rapperov obhajca tvrdí, že konali v sebaobrane, z videozáznamu z bezpečnostnej kamery vidno, že to bolo inak. ASAP Rocky celú bitku začal, keď muža, ktorý bol od neho o hlavu menší, hodil švihom z otočky o zem, a spolu s členmi svojho sprievodu potom doňho na zemi kopali a udierali.