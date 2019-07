United odmieta astronomické ponuky za svojho útočníka: Je Lukaku hodný viac ako 60 mil.€?

Taliansky futbalový klub Inter Miláno ponúkol Manchestru United 60 miliónov eur za Romelua Lukakua. "Červení diabli" však žiadajú o pätnásť miliónov viac.

O Belgičanove služby sa zaujíma nový tréner Interu Antonio Conte, ktorý priznal, že 26-ročného zakončovateľa sleduje dlhšie.

"Tento hráč sa mi páči. Už počas pôsobenia v Chelsea som sa ho snažil zlanáriť. Som si istý, že by nám veľmi pomohol a aj on by sa posunul ďalej, ale trh je trh, teraz patrí Manchestru, uvidíme čo sa stane," citoval Conteho web BBC.

Lukaku by mohol v Interi, ktorého dres si oblieka aj slovenský obranca Milan Škriniar, nahradiť Maura Icardiho. Argentínčan je dlhodobo nespokojný a čoraz viac sa špekuluje o jeho odchode.