Irán zmenil pôvodnú verziu dôvodu, prečo zadržali britskú loď: Do rybárskej lode malo naraziť britské plavidlo

Irán ponúkol v sobotu celkom nové odôvodnenie zadržania britského ropného tankeru, ku ktorému došlo v piatok večer v Hormuzskom prielive. Ako v sobotu napísala iránska tlačová agentúra IRNA, dôvodom bolo to, že britské plavidlo narazilo do menšej iránskej rybárskej lode, a potom ignorovalo jej núdzový signál.

Posádka tejto lode potom údajne kontaktovala pobrežnú stráž a tá privolala plavidlo Revolučných gárd, ktoré britské plavidlo zadržali.

Táto verzia je pritom v rozpore s piatkovým vysvetlením zo strany Revolučných gárd, ktoré krátko po zadržaní britského plavidla vyhlásili, že britská loď údajne "nedodržiavala medzinárodné námorné právo a regulácie". Dopravná firma Stena Bulk, ktorej zadržaný ropný tanker Stena Impero patrí, trvá na tom, že loď sa plavila v medzinárodných vodách a Irán ju zadržal neoprávnene.

Podľa agentúry The Associated Press (AP) to, že Irán prišiel s verziou o zrazení rybárskej lode, by mohlo naznačovať, že sa snaží deeskalovať napätú situáciu, ktorú zadržanie lode vyvolalo.

Spoločnosť Stena Bulk uvádza, že sa jej naďalej nedarí s posádkou lode nadviazať spojenie a jediné, čo môže zatiaľ potvrdiť, je to, že v sprievode neznámych plavidiel a vrtuľníku zamierila k brehom Iránu. Námorníci na zadržanej lodi pochádzajú z Indie, Ruska, Lotyšska a Filipín.

Veľká Británia Irán v sobotu ráno vyzvala, aby tanker urýchlene prepustil. "Hovoríme veľmi jasne, že ak sa táto situácia rýchlo nevyrieši, bude to mať vážne následky," vyhlásil britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt. Vzápätí však dodal, že nehovorí o vojenskom, ale o diplomatickom riešení situácie.

Irán kritizoval aj predseda opozičných labouristov Jeremy Cornyn. "Zajatie týchto lodí je neakceptovateľné, tanker, ktorý zostáva v rukách Iránu, musia prepustiť," povedal. Irán v piatok zadržal aj druhú britskú loď, plaviacu sa pod libérijskou vlajkou, tú však po krátkom čase prepustil.