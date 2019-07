Nemecká ekonomika roky rástla, teraz Merkelová priznala: Ocitli sme sa v o niečo zložitejšej fáze

Nemecké hospodárstvo, najväčšie v Európe, sa po desiatich rokoch rastu ocitlo v "o niečo zložitejšej fáze".

Vyhlásila to v piatok kancelárka Angela Merkelová a dodala, že je to dôvod pokúsiť sa stimulmi podporiť domácu ekonomiku. "Je to pre nás popud, aby sme nielen pokračovali v práci v oblasti výskumu a vývoja, ale samozrejme, aby sme tiež stimulovali domácu ekonomiku," povedala Merkelová na tlačovej konferencii.

Uviedla tiež, že väčšine daňových poplatníkov sa zníži tzv. solidárna daň, ale k veľkej reforme dane z príjmov právnických osôb nedôjde. Dodala, že spomalenie nemeckej ekonomiky bolo podľa nej spôsobené najmä neistotou vo svetovom obchode.