Po výbuchu plynu ostali z domu len trosky: Ľudia si mysleli, že spadlo lietadlo

Výbuch zemného plynu v meste Christchurch na Novom Zélande si vyžiadal šesť zranených.

Tamojšie úrady potvrdili, že explózia takisto zničila jeden dom a poškodila päť okolitých stavieb, pričom trosky zasiahli ďalších 17 nehnuteľností. V okolí evakuovali desiatky domov. Ako príčinu uviedli výbuch plynu, no prípad stále vyšetrujú. Zdravotníci informovali, že do miestnej nemocnice previezli šesť ľudí. Zástupcovia zariadenia však zatiaľ neposkytli informácie o pacientoch. Výbuch bolo počuť niekoľko kilometrov, pričom obyvatelia si mysleli, že spadlo lietadlo, nastalo zemetrasenie či vybuchla bomba.



Sused Brad Culver pre tamojšiu televíziu povedal, že z neďalekého domu zostali len trosky. "Ani by ste si nedokázali predstaviť, že tam stál dom. Nič z neho nezostalo stáť," povedal a dodal, že pomáhal obetiam dostať sa von. "Všetci sa zdali byť v poriadku, boli v šoku a mali zranenia, no nevyzerali, že sú v ohrození života. Zázrak, skutočný zázrak," vyhlásil.