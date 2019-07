Chaos okolo licencií v Tipsport lige: Ústupky SZĽH voči Slovanu?

V ostatných týždňoch v slovenskom hokeji rezonuje najmä budúcnosť klubu HC Slovan Bratislava po odchode z Kontinentálnej hokejovej ligy.

"Belasí" majú záujem o návrat do najvyššej domácej súťaže, ktorú od sezóny 2019/2020 riadi Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) prostredníctvom Ligovej rada SZĽH. Bratislavský klub však má z ostatných rokov záväzky vo výške niekoľko miliónov eur. Dlh voči mestu Bratislava za užívanie priestorov Zimného štadióna Ondreja Nepelu už Slovan vyrovnal, omnoho vyššie však sú jeho nevyrovnané záväzky voči hráčom. Otázne teda je, či dostane licenciu pre štart v Tipsport lige 2019/2020.

Slovenský zväz ľadového hokeja vo štvrtok zverejnil stanovisko, prostredníctvom ktorého chce vysvetliť a upraviť podľa neho nepresné informácie v mediálnom priestore "o údajných ústupkoch zo strany SZĽH voči klubu HC Slovan Bratislava, o zmenách v smernici o udeľovaní licencii a o podmienkach, ktoré musia kluby splniť na získanie licencie na štart v najvyššej súťaži".

Športová redakcia agentúry SITA prináša stanovisko SZĽH, ktoré jej poskytol PR manažér zväzu Peter Jánošík, v plnom znení bez redakčných úprav: "Slovenský zväz ľadového hokeja prebral od 1.6.2019 riadenie najvyššej hokejovej súťaže od Pro-hokeja a.s. Riadiacim orgánom Tipsport ligy sa tak stala Ligová rada SZĽH. V súvislosti s týmito zmenami prijal Výkonný výbor SZĽH zmeny v licenčnej smernici za účelom zosúladenia licenčných podmienok Pro-hokeja. Zmenilo sa teda športovo-technické riadenie súťaže a zväz musel upraviť licenčné podmienky, aby boli v súlade s podmienkami, ktoré museli dovtedy kluby splniť podľa podmienok Pro-hokeja. Tento krok nebol nečakaný. Práve naopak. V súvislosti so zmenami, ktoré nastali, bol nevyhnutný a dlho očakávaný. Zväz pripravoval smernicu od dňa prebratia súťaže.

Je mylná informácia, ktorá sa šíri, že kluby museli vyrovnať všetky svoje záväzky do 30.6. Do tohto termínu museli kluby zaslať súpis záväzkov, ktoré majú. (Ligová rada, ako riadiaci orgán však môže určiť aj neskorší termín.) V prípade, ak kluby v Správe uviedli, že majú záväzky, do 7.8. sú povinné informovať riadiaci orgán súťaže o ich plnení. Licenčný orgán, ktorým je Výkonný výbor SZĽH, bude následne rozhodovať o tom, či akceptuje alebo neakceptuje splnenie podmienok na udelenie licencie.

Odporúčacie stanovisko, či udeliť alebo neudeliť licenciu klubu, vydáva Ligová rada SZĽH, ako riadiaci orgán najvyššej súťaže. V minulosti to vykonával Pro-hokej, ale od 1.6.2019 už Pro-hokej nie je riadiaci orgán. Jeho odporúčania smerom k Výkonnému výboru SZĽH, ktoré sa šíria médiami, sú bezpredmetné.

Licenčný orgán bude na svojom zasadnutí starostlivo a individuálne posudzovať každú jednu žiadosť o udelenie licencie a podmienky bude podrobne skúmať, a to aj na základe odporúčania riadiaceho orgánu – Ligovej rady.

V minulosti, napríklad v prípade klubu MHC Martin, sa stalo, že riadiaci orgán (v tom čase ešte Pro-hokej) neodporučil Výkonnému výboru SZĽH udeliť klubu licenciu pre vysoké záväzky. Ďalším príkladom je HK Poprad, ktorý vlani dostal licenciu na základe odporúčania riadiaceho orgánu, ale len podmienečne, a až po splnení podmienok, im bola licencia udelená. Vždy sa však o licenciách rozhodovalo na zasadnutí Výkonného výboru SZĽH až v priebehu augusta.

Model súťaže určuje športovo-technické parametre súťaže ale neurčuje počet účastníkov v súťaži. Počet určuje licenčný orgán, teda Výkonný výbor SZĽH. Podľa nových pravidiel platí, že Ligová rada SZĽH stanoví model súťaže na príslušnú sezónu 30 dní pred začiatkom súťaže, a nie 2 mesiace, ako to bolo pôvodne. Táto zmena je však logická, vzhľadom k tomu, že je nemožné určiť model súťaže, pokiaľ nepoznáme počet účastníkov. Keď licenčný orgán určí počet účastníkov, bude možné určiť aj model súťaže. Cieľom tejto zmeny bolo zosúladiť jednotlivé termíny.

Je pravda, že Výkonný výbor SZĽH zvýšil aj počet licencií, ktoré zväz môže vydať pre extraligu z 12 na 13 družstiev. V tomto roku sa do súťaže extraligy seniorov totiž prihlásilo 13 družstiev. Počet licencii sa preto formálne zvýšil na 13, to však neznamená, že všetkým bude udelená licencia na štart v súťaži. Zatiaľ nie je známe, koľko klubov splní licenčné podmienky. O splnení podmienok a udelení licencie bude rozhodovať licenčný orgán, ktorým je Výkonný výbor SZĽH."